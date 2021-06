Újranyitás 2.0

Ma már sokkal megalapozottabb az optimizmusunk, már vannak vakcinák, számos országban jó ütemben halad az oltás, és ennek köszönhetően mind több ország nyit a turizmusra, felemelkednek a sorompók, jöhetnek-mehetnek a pihenni vágyók.

Ám idén továbbra sem lesz teljes értékű a szabadság – sok szabályt, színes térképet kell áttanulmányozni, mielőtt a célállomásról döntenénk, és még akkor sem biztos semmi. Szinte minden kormányzati döntésnél szerepel, hogy a szabályokat heti vagy kétheti rendszerességgel frissítik, így ami ma még szabad (vagy zöld ország), lehet, hogy jövő héten már piros, netán fekete lesz. És fordítva. Ennek lesz egy előnye is, nevezetesen, hogy az indulás előtti napokban is tudunk majd akciós jegyeket foglalni, hiszen a légitársaságok, ha nincs tele a gép, most nem alkalmazzák a korábbi szabályt, hogy az indulás előtti napokban szinte csillagászati magasságokba emelték a repjegy árát. Hasonló lesz a helyzet a szállodák esetében is, egyedül a telt házas chartergépeknél lehet némi áremelkedésre számítani a nyári hónapokban.

De idén nemcsak az lehet döntő a szabadságoknál, hogy hova szabad és hova nem ajánlott utazni, de az is – és ez a legnagyobb újdonság a koronavírus-járvány utáni rendszerben –, hogy hazatérve milyen szabályokat kell betartani, esetleg karanténba kell-e vonulnunk, és ha igen, az hány napig tart. Mert akár kéthétnyi bezártság is követhet egy egyhetes nyaralást – nem biztos, hogy megéri…

A szlovák kormány a minap fogadta el az utazási térképet, ezen zöld, piros és fekete országok vannak – annak függvényében, milyen rizikót vállal az utas, ha épp ott nyaralna (már ha beengedik). Újdonság, hogy a térkép nem tiltja az utazást, azaz mostantól bárki és bárhova utazhat (ha az adott ország fogadja a turistákat), csak a hazatérésnél tesz különbséget, és ír elő karanténkötelezettséget a piros és fekete színű országok esetében. A térkép ki nem mondott célja, hogy a zöld országokban, azaz elsősorban az Európai Unióban tartsa idén a nyaralni vágyókat.

Ebben segíthet az uniós Covid-igazolvány is, amely heteken belül, legkésőbb július elsejéig megérkezik, ezzel pedig ismét szabadok lehetünk, szabadon utazhatunk – még ha az első hetekben ez csak az öreg kontinensre korlátozódik is, később, fokozatosan a világ nagy része zöld színű lesz ezzel a dokumentummal. Ha némi korlátozásokkal is, végre újra szabadok lehetünk, szabadon utazhatunk, nyaralhatunk. Már nagyon hiányzott…