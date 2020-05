Újranyílnak a határok az európai országok között

Egy hétfői online sajtóbeszélgetésen Ujhelyi István, az Európai Parlament Közlekedési és Turizmus Bizottságának első alelnöke azt mondta, hogy támogatná, ha az európai országok nem országonként és eltérő időben, hanem egységesen nyitnák meg a határokat. Másnap az olasz külügyminiszter, Luigi Di Maio pedig dátumot is javasolt, szerinte az Európai Unió tagállamai egyidejűleg, június 15-én nyissák meg határaikat annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások után a turizmus egyszerre indulhasson újra. Ám a mostani hírek szerint még nem sikerült kialakítani az egységes álláspontot, így ahány ország, annyi újranyitási időpont és stratégia nehezíti az utazni vágyók tájékozódási lehetőségeit. Lássuk a legnépszerűbb célállomásokat, melyek a legfrissebb hírek, szabályok az újranyitásról.

Mint ismeretes, hazánk állampolgárai már – egyelőre csak 48 órára – szabadon utazhatnak Magyarországra, Csehországba, nincs szükség tesztre, és karanténba sem kell vonulni a hazatérés után. Hamarosan, de a hírek szerint legkésőbb június közepéig a 48 órás korlát is eltűnhet, ez lehet az a nap, amikor gyakorlatilag újra korlátozások nélkül utazhatunk külföldre.

A tengerparti nyaralóhelyek közül elsőként Olaszország jelentette be, hogy június 3-án megnyitja határait, ettől a naptól kezdve az EU polgárai beutazhatnak az országba. Ezt követően a beutazóknak nem kell sem karanténba vonulniuk, sem negatív koronavírus-tesztet felmutatniuk a határon. Az EU-n kívüli országokból továbbra is tilos lesz a belépés Olaszországba. Megnyitják a kereskedelmet, vendéglátást, szállodákat, piacokat, játszótereket, strandokat, múzeumokat és templomokat is. Kötelező lesz a szájmaszk használata, egyebek mellett az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a taxikban, valamint a strandok és a szállodák közös tereiben is.

Spanyolország július elsején nyitja meg határait – mondta Reyes Maroto spanyol turisztikai miniszter egy keddi sajtótájékoztatón. Spanyolország évente 80 millió turistát vonz, és a nemzeti össztermék több mint 12%-áért felelős az ágazat. Közben Mallorca is bejelentette, a júliusi országos nyitás előtt már szeretne turistákat fogadni. Madridban és Barcelonában is enyhítettek a korlátozásokon: immár maximum 10 fős társaságok találkozását engedélyezik, és megnyitottak az éttermek, bárok teraszai is.

Se karantén, se kötelező teszt nem lesz a turistáknak – ez a görögországi újranyitás üzenete, azaz június 15-től utazhatunk Görögországba, ettől a naptól kezdve indul meg a nemzetközi légi forgalom is, elsőként az athéni repülőtérre, majd július elsejétől ugyanakkor az összes görög repülőtér fogadja a járatokat. Az országban olcsóbb lesz a közlekedés, mivel a jegyek áfakulcsát a következő öt hónapra 24-ről 13%-ra csökkentik. Ezzel azt akarják elérni, hogy az érkező turisták minél többet tudjanak más szolgáltatásokra költeni. A csomagtúrák áfakulcsát is csökkentik, és a belföldi turizmus élénkítésére is programot indítanak. Csökken a kávé, a nem alkoholos italok és a szabadtéri mozik jegyeinek áfakulcsa is.

Június 20-tól korlátozás nélkül utazhatunk Ciprusra. A helyi szállodák június elsejétől fogadhatnak vendéget. Június 9-től 19 ország állampolgárai léphetnek be légi úton a sziget területére, amennyiben negatív koronavírusteszt-eredményt tudnak felmutatni. Az első fázisban, június 9. és 19. között 72 órásnál nem régebbi negatív koronavírusteszt-eredménnyel lehet beutazni az országba. A második fázisban, június 20-tól az első kategóriába tartozó országok – köztük Szlovákia és Magyarország – állampolgárai vírusteszteredmény nélkül is szabadon beutazhatnak Ciprusra. A hatóságok szerint elsősorban június 20. után élénkülhet meg a turistaforgalom, bár még júliusban is gyenge szezonra számítanak. A szállodáknak várhatóan korlátozniuk kell majd a fogadható vendégek számát.

Horvátország közel két hete fokozatosan megnyitotta határait, elsősorban a szlovén állampolgárok előtt. A hónap végén pedig az osztrák, szlovák, cseh és magyar állampolgárokkal szemben is feloldják a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket a határokon. Május 13-a óta valamivel több mint 132 ezer külföldi állampolgár lépett be az országba. Gari Cappelli idegenforgalmi miniszter elmondta: elkészült az a mobiltelefonos alkalmazás, amely elősegíti a beutazások felgyorsítását. A turistáknak így nem kell várakozniuk a határokon, a formanyomtatványokat előre kitölthetik, és pár perc alatt beléphetnek az országba. A turisták angol nyelven megkapnak minden információt arról, hogyan viselkedjenek a szállodákban, strandokon és éttermekben. Ezek az ajánlások a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat veszik számba – magyarázta a tárcavezető. Horvátországban megnyitottak a vendéglátóipari létesítmények és az éttermek, valamint a strandok, az uszodák, a nemzeti parkok és a természetvédelmi parkok, továbbá egyes turisztikai attrakciók is, mint például Dubrovnik várfala.