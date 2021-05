Tizenegy városba repülhetünk 21–47 euró közötti áron

Ha a trendeket nézzük, akkor jól látható, hogy szinte az összes euró­pai városba csökkentek a jegyárak, ennek oka, hogy nyitások hírére mind több légitársaság indítja be a járatokat, és a nagy kapacitás ár­csökkentő hatást vált ki. A legol­csóbb helyek, ahova még 30 euróba se kerül a retúrjegy, Berlin, Brüsszel (Belgium már nyitva van, nem kell se teszt, se karantén), Madrid és Róma. De nagyon jó áron repül­hetünk most pl. Lisszabonba is, a portugál fővárosba csak 47 euró egy oda-vissza jegy. A többihez képest Amszterdamba most többe kerül a jegy, mint egy hónappal korábban, meghaladja a 100 eurót is.

A távolabbi célállomások közül kiemelkedően jó áron van Dubaj (191 euró), Miami (495 €), ezzel szemben pedig nagy drágulás lát­ható néhány olyan desztinációnál, amelyek korábban mindig olcsók voltak, ilyen pl. Peking. Amint nyitnak az unión kívüli országok is, várhatóan az ottani népszerű cél­pontokra is csökkennek a jegyárak.