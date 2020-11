Thaiföld „várja” az európai turistákat, de...

A most nyilvánosságra hozott sza­bályok elősorban azoknak kedvez­nek, akik mindenáron utaznának, nem számít nekik az sem, hogy ott két hétre karanténhotelbe ke­rülnek. A feltételek természetesen változtak a Covid előtti időkhöz képest, a lényegesebb elemeket Bangkok Charlie, a helyszínen élő magyar utazási szakember foglalta össze Facebook-oldalán.

Az országba egyszeri belépéses turistavízummal lehet utazni (ér­vényessége 90 nap, belépéskor 60 napos pecsétet kap, amit az országon belül meg lehet hos­szabbítani újabb 30 nappal). A vízum igénylésnél be kell mutat­ni, hogy az igénylőnek megfelelő anyagi háttere van. Konkrétan bankszámlán az elmúlt 6 hónap­ban kb. 15 ezer euró forint feletti egyenlegnek kell lennie (jogsza-bály szerint 500 000 baht, vagy ennek megfelelő). Szükség van karanténhotel-foglalásra (Thai­földre érkezés után 14 napot karanténhotelben kell tölteni), ezt az utazó magának foglalja és fizeti. Ezek a csomagok 27 ezer bahttól (kb. 700 eurótól) indul­nak, természetesen tartalmazzák a szobán kívül a napi háromszo­ri étkezést, valamint a kétszeri Covid-tesztelést. A karanténhotel utáni időszakról is be kell mutatni a szállásfoglalást. Szükséges még az utasbiztosítás, 100 000 dollár értékben, ami érvényes Covidra is, valamint a Fit to Fly Certificate 72 órán belül – ez egyszerű orvosi iga­zolás, hogy alkalmasak vagyunk a repülésre, illetve nem maradhat el a negatív Covid-teszt sem, szintén 72 órán belül – írja összefoglalójá­ban Bangkok Charlie.

Kemény feltételek, így az egyik leg­olcsóbb egzotikus nyaralóhelyszín továbbra is kevesek számára lesz elérhető…