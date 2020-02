Tavaszi városlátogatást szervezünk – tippek és trükkök

Bár még javában benne vagyunk a télben – még ha az időjárás nem is erre enged következtetni –, már most érdemes elkezdeni egy tavaszi városlátogatás, wellnesshétvége, hosszú hétvégi kirándulás vagy akár egy távolabbi célállomás bebarangolásának megszervezését. Ha időben foglalunk, akkor nemcsak nagyobb kínálatból választhatunk, hanem pénzt is megtakaríthatunk.

Bár még javában benne vagyunk a télben – még ha az időjárás nem is erre enged következtetni –, már most érdemes elkezdeni egy tavaszi városlátogatás, wellnesshétvége, hosszú hétvégi kirándulás vagy akár egy távolabbi célállomás bebarangolásának megszervezését. Ha időben foglalunk, akkor nemcsak nagyobb kínálatból választhatunk, hanem pénzt is megtakaríthatunk.

Az egyéni utazásszervezést leginkább az nehezíti, hogy a piac folyamatosan változik, így azok a trendek, tippek és trükkök, amelyek egy-két éve még működtek, lehet, hogy ma már használhatatlanok, és ellenkezőleg, olyan új módszereket vetettek be a szállodák, légitársaságok, foglalóoldalak, amelyekről eddig nem is hallottunk. Éppen ezért érdemes időnként frissíteni a tudásunkat, hogy a legjobb ajánlatot lefoglalva induljunk útnak a tavaszi hónapokban.

Hova utazzunk?

A tavaszi utazások szervezésének első pontja, hogy eldöntsük, hova utazzunk. Bár vannak olyan utasok is, akik egy akciós jegyre bukkanva lefoglalják azt, azaz az ár alapján döntenek a célállomásról. Ez is egy lehetőség, de talán célszerűbb kiválasztani egy desztinációt, és arra szabni a pihenés megszervezését.

Mikor utazzunk?

A tavaszi időszakban sem árt elővigyázatosnak lenni, hiszen könnyen belefuthatunk olyan időpontba, amikor az adott célállomáson valamilyen nagy nemzetközi rendezvény – konferencia, sportesemény – van, vagy nemzet(köz)i ünnep miatt van csúcsforgalom a szállodákban, repülőjáratokon. Éppen ezért nem szabad elhamarkodottan foglalni, mert hiába olcsó egy repülőjegy, ha aztán a szállásfoglalást megkezdve döbbenünk rá, hogy a legalacsonyabb kategóriájú hotelek is aranyáron kínálják a szobákat egy-egy éjszakára. Az interneten egyszerűen rá tudunk keresni, hogy van-e valamilyen rendezvény, ünnep a célállomáson, így ezt a foglalás előtt mindenképpen tegyük meg. A tavaszi időszakban kifejezetten csúcsszezonnak számítanak a húsvéti ünnepek és a közeli napok, a május elsejei hétvége, de a május nyolcadikai ünnepeket már érdemes kihasználni, hiszen az már nem jelentős nemzetközi ünnep (csak pár országban munkaszüneti nap), így még a szabadságunkkal is spórolhatunk.

Repülőjegyfoglalás

Megvan, hova utazunk, és az is, mikor, így következhet a tényleges szervezés. Ha repülős utazást szervezünk, akkor az első lépés a jegyfoglalás. Ha csak autós/vonatos/buszos kirándulás vagy wellnesshétvége a terv, akkor értelemszerűen ez a lépés kimarad. Repülőjegykereséshez a legjobb, ha a foglalóoldalakról kiindulva kezdjük el a keresést, ezek előnye, hogy szinte az összes, repülőjegy-értékesítéssel foglalkozó oldalt átpásztázzák, így valóban a legolcsóbb jegyre bukkanhatunk. Érdemes beállítani a rugalmasságot, ez általában +/- 3 napot jelent, így egy mátrixtáblázatban láthatjuk, hogy az adott időszakban milyen napkombinációban a legolcsóbb a repülőjegy, és melyek azok a napok, amikor a legdrágábbak. Érdemes még megnézni a jegyeket pozsonyi, bécsi, budapesti indulással is, sokszor jelentős különbségek vannak az árban. Ha megvan a jegy, akkor a foglalóoldalról átkattintva vásárolhatjuk meg a jegyet, de akár azt is megtehetjük, hogy miután kiderült, melyik a legolcsóbb jegy, közvetlenül a légitársaság oldalán foglalunk. Egy trükk: van olyan foglalóoldal, amelyen néha olcsóbb jegyet találunk, ha az oldal .com végződése helyett egy másik ország kódját használva keresünk (ha van ilyen – .ie, .se, .de stb.), mivel ez utóbbi esetben a helyi értékesítőket is pásztázza.

A repülőjegynél mindig nézzük meg, mit tartalmaz az ár, van-e benne feladott csomag – ez főleg a hosszú távú járatoknál lényeges –, melyik repülőtérre érkezik a gép, és fontos a menetrendet is figyelni. Az olcsó jegyek figyelése érdekében érdemes feliratkozni a légitársaságok, foglalóoldalak hírleveleire, hiszen folyamatosak az akciók, így első kézből értesülhetünk a legújabb kedvezményekről.

Szállásfoglalás

Ha lefoglaltuk a jegyet, akkor jöhet a következő pont, a szálláskeresés. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, érdemes előre meghatározni az igényeket (minőség, a szállás típusa, a hotel elhelyezkedése stb.) és egy költségkeretet is, amelynél nem szeretnénk többet fizetni éjszakánként és személyenként. Ez utóbbinál ideális keret a 30–50 euró/fő/éjszaka. A legtöbb városban ezen az áron belül már találunk jó minőségű, három- vagy négycsillagos hotelt, sőt, néhány városban akár ötcsillagost is, reggelivel, adókkal, ingyenes internettel.

Ha wellnesshétvégére utazunk, akkor a választott szálloda honlapján érdemes foglalni. Ha városlátogatás a cél, akkor a szálláskeresést is érdemes a gyűjtőoldalakon kezdeni, hiszen ezzel kb. képbe kerülünk, mennyibe kerülnek a szobaárak az adott városban, időszakban. A hoteleknél nagyon nagy a mozgás, pl. egy konferencia hetében egy barcelonai egycsillagos hotel az ablakmentes szobáért éjszakánként 380 eurót kért, ugyanaz egy héttel később már csak 32 euró volt. Ez is igazolja a dátumválasztás fontosságát. Ha kiválasztottunk néhány hotelt, érdemes leellenőrizni, hogy a promóképek mögött valódi minőség van-e. Erre számos lehetőség van (érdemes több oldal értékeléseit összevetni), a legjobb oldal a Tripadvisor, ahol azok az utasok értékelik a hotelt, akik már jártak ott. Itt azt is láthatjuk, hogy hányadik helyen van az adott hotel a városban. Ha az első harmadban található, akkor nyugodtan foglalhatunk, ha a második felében, akkor érdemes inkább egy másikat keresni. Általánosságban elmondható, hogy ha a szálloda minősítése egy 10-es skálán 8-nál magasabb, akkor jó a választás, a 8,5-öt meghaladó pontszám pedig szinte tökéletes.

Fontos még, hogy az utóbbi időben a szállodák szigorítottak a foglalási feltételeken, ma már akár 20–50 százalékkal is többe kerül, ha rugalmas szobaárat szeretnénk, azaz olyat, amely lehetővé teszi, hogy az érkezés előtti napokban ingyenesen töröljük a foglalást.

Mielőtt foglalunk, mindenképpen ellenőrizzük az árakat az ár-összehasonlító oldalakon, hiszen itt kiderülhet, hogy ugyanaz a szálloda azonos időpontban más és más áron foglalható az egyik és a másik honlapon. Előfordul, hogy míg az egyik portálon 90 euró egy szoba (45 euró/fő/éjszaka reggelivel), addig ugyanazért a szobáért egy másik oldal 175 eurót kér. Még egy tipp: érdemes csatlakozni egy-egy hotellánc törzsvendégprogramjába, hiszen így extra kedvezményt is kaphatunk, sőt, sokszor speciális, sehol máshol nem található, úgynevezett private sale árakat is kínálnak. A példa a közelmúltból: a foglalóoldalakon egy négycsillagos hotel két éjszakára 120 eurós árat kért a szobáért (30 euró/fő/éj), a szállás oldalán ugyanez már csak 100 euró volt (25 euró/fő/éj), ám kicsit megtúrva az internetet találtunk egy private sale akciót, így végül 73 euróba került a szoba (18 euró/fő/éjszaka).

Programok a városban

Ha megvan a repülőjegy, a szállás, nincs más hátra, mint megtervezni a programot. Ám a mai hirdetési piacnak köszönhetően szinte biztosak lehetünk benne, hogy azonnal megjelennek a felugró reklámok, amelyek „olcsón” kínálnak programokat. Ezeket elég a helyszínen megszervezni, az idő(járás) függvényében, de kérhetjük a helyi irodák, a szálloda személyzetének segítségét is. Hiszen tudatos utazóként elkerüljük a turistacsapdákat.

A fenti lépéseket, a cikkben található tippjeinket követve szinte biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legjobb áron szervezzük meg az utazást. A legfontosabb tanács: legyünk rugalmasak, ezzel ugyanis nagyon sok pénzt takaríthatunk meg, és még kompromisszumot sem kell kötnünk ár és minőség tekintetében. Jó utat!