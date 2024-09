Tippek, hogyan találjuk meg a legolcsóbb repülőjegyeket

Mielőtt belemegyünk a részletekbe, előtte egy kis személyes adalék. Mivel az ismerősi körömben sokan tudják, hogy az utazás, légi közlekedés megszállottja vagyok, így nagyon sokan fordulnak hozzám, hogy találjak olcsó jegyet, mert nekik nem sikerül. Ilyenkor mindig megkérdezem, mennyiért találtak, és az esetek többségében, ha van egy kis rugalmasság, mindig találunk valami kedvezőbb opciót. Mert nagyon sok az olcsó jegy, csak rá kell bukkanni. De olyan is előfordul, hogy bármit is próbálunk, nincs kedvezőbb jegyár – ilyenkor érdemes egy másik dátummal próbálkozni, esetleg egy közeli repülőtérrel. Például Amszterdamba folyamatosan 150 euró egy retúrjegy, de inkább 180, ám ha a közeli Eindhovenbe repülünk, akkor már 45 euróért is tudunk foglalni.

Mikor drágák a jegyek?

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek azok a célállomások, ahova drágán lehet csak foglalni, akkor az egyik alapszabály, hogy ott, ahol nincs konkurencia, csak egy légitársaság repül azon az útvonalon, az mindig magasan tartja a jegyárakat. Nincs oka akciózni. Előfordult olyan, hogy ha például a Qatar Airwaysszel akartunk Dohába utazni, akkor az 700 euró volt, de ha ugyanazzal a légitársasággal egészen Bangkokig repültünk, az csak 600 euró volt. Vannak útvonalak, amelyeken szinte monopolhelyzetben van egy-egy légitársaság, ott is mindig drágák lesznek a jegyek. Vagy ahol kevés a járat, és azok mindig megtelnek, mert nincs más opció, ott sem számíthatunk olcsó jegyre.

Érdemes mindig megnézni a célállomás reptéri adatait, például a flightradar24.com oldalon, és ott látható, hogy melyik az a város, ahova sok napi járat van – ott valószínűleg lesznek kedvező jegyek. Például ha két város között csak napi egy járat van, az szinte mindig drága lesz. De ha napi 10, 20 vagy akár 50 járat közlekedik, akkor akár az indulás előtt pár nappal is könnyen találunk kedvező jegyárat.

De nemcsak légitársaságfüggő a drágaság, események is jelentősen növelik az árakat. Például ha egy országban jelentős esemény van, legyen szó sportrendezvényről, nagy konferenciáról vagy nemzeti ünnepről, akkor a jegyárak is drágák (a légitársaságok ilyenkor nem nyitják meg a legolcsóbb, akciós jegyeket, mert drágán is el tudják adni, ilyenkor nagy a forgalom). De ugyanez igaz a nagy nemzetközi ünnepek körüli napokon is, mint például a húsvét, újév, karácsony – ez is mindig drága. És a főszezon is növeli a jegyárat, akkor is nehezebb olcsó jegyet találni, hiszen drágán is megtelnek a gépek.

Átszállással olcsóbb

Most, hogy már tudjuk, mikor drága és mikor olcsó egy repülőjegy, fontos azt is elmondani, hogy ha nagyobb távolságra utazunk, akkor mindig jobb az ár, ha átszállással utazunk. A közvetlen járatok mindig drágák, hiszen a légitársaságok tudják, hogy aki nem akar átszállni, az hajlandó többet fizetni. Ezért van az, hogy ha például Budapestről Bangkokba 550 euró egy jegy az Austrian Airlines-szal, bécsi átszállással, akkor ugyanarra a Bécs–Bangkok gépre bécsi indulással 750–800 euró is lehet egy retúrjegy. Ugyanez volt a helyzet a fent említett Doha–Bangkok jegynél is – míg Dohába a közvetlen járat felára miatt volt olyan magas a jegyár, és nem is volt más opció, monopolhelyzetben volt a légitársaság, addig a bangkoki jegyeknél már nagyon nagy volt a konkurenciaharc, így ha utasokat akart szerezni, akkor olcsón kellett kínálja a jegyeket. Most, hogy a kínai légitársaságok is lenyomják az árakat, a korábbi 900–1000 eurós átlagárral szemben most már 560–650 euróért is tudunk foglalni ugyanarra az útvonalra. Lehet, a minőségibb légitársaságok még így is drágábbak kicsit, ám sok utas még kifizet 50–100–150 eurós felárat, de több száz eurót nem fog.

Rugalmasság

Az olcsó jegyeket keresve fontos, hogy legyünk rugalmasak. Legyen szó dátumról vagy akár az indulási, érkezési repülőtérről. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert három reptérről is indulhatunk, a legtöbb esetben nincs nagy különbség a távolságban – ez Pozsony/Kassa, Budapest és Bécs. Ha a keresőbe úgy írjuk be, hogy indulási repülőtérnek megadjuk mindhármat (pl. én a kayak.com oldalon szoktam keresni), akkor az algoritmus mindegyik opciót átnézi, így láthatjuk, honnan a legolcsóbb. Néha jelentős különbségek vannak a jegyárban, érdemes így keresni. A másik az időpont, érdemes megadni +/-3 napos intervallumban, mert akkor egy mátrix táblázatban láthatjuk, milyen napkombinációkkal a legolcsóbb. Például ahogy a képen is látható, a táblázatban zöld színnel van jelölve, hogy a legolcsóbb 402 euró, és azt is látjuk, hogy míg Budapestről 402 euró egy retúrjegy, addig ha Pozsonyból szeretnénk repülni, 975 euró a legkedvezőbb ár, sok-sok átszállással, bécsi indulással 447 euró.

Mikor foglaljunk

A legfontosabb kérdés, mikor foglaljunk. Erre nincs szabály, de annyi biztos, hogy érdemes kerülni a kiemelt időszakokat, mert akkor nem találunk olcsó jegyet, még egy évvel előtte sem. Hogy kiderüljön, mikor a legjobb megvenni a jegyet, készítettünk egy táblázatot, melyben három időre kerestünk, ha két hét múlva repülnénk egy adott városba, ha két hónap múlva, és ha fél év múlva. Tíz célállomást néztünk meg, hogy kiderüljön a válasz a kérdésre. Ha két hét múlva indulnánk, és most vásárolnánk meg a jegyet, az kockázatos: ahogy a táblázatból is látható, lehet, hogy olcsó lesz, de az is előfordulhat, hogy sokba fog kerülni. Ha fél évre előre vesszük meg a jegyet, akkor csak ritkán találunk rá a legkedvezőbb árra. A féléves oszlopban a tízből két célállomásnál volt a legolcsóbb a nagyon előre lefoglalt jegy, 4 esetben pedig éppen akkor volt a legdrágább. Ahogy a táblázatban is látni, ha indulás előtt két hónappal foglalunk, akkor van a legnagyobb esély, hogy a legolcsóbb jegyre bukkanunk – tízből hét városnál éppen ez adta ki a legjobb árat.

Fapados útmutató

Jegyvásárlásnál fontos az is, mit tartalmaz az ár – benne van-e a feladott poggyász (ha szükségünk van ilyenre), esetleg a fedélzeti szolgáltatás. Éppen ezért mindig a végösszeget hasonlítsuk össze. Előfordulhat, hogy egy légitársaság picit drágább, ám 20 euró extra kifizetése ellenében már 23 kg-s csomagot is vihetünk magunkkal, ülést is választhatunk, és kabinbőröndöt is vihetünk magunkkal. Az olcsóbb másik légitársaságnál ugyanezt hozzáadva 270 euró pluszba kerül! Ami fontos, nem mindig a fapados a legolcsóbb megoldás - sokszor a hagyományos társaságok már kedvezőbb áron kínálják a jegyeket.

Hova mennyi?

Most, hogy már tudjuk, hogyan találjuk meg az olcsó repülőjegyeket, nézzük meg, hogy a téli, tavaszi időszakban hova mennyiért utazhatunk, mennyiért kínálják a légitársaságok az akciós jegyeket. Ahogy azt a táblázatból is láthatjuk, ilyenkor, a főszezon után Európában, néhány kivételtől eltekintve, viszonylag kedvező áron tudunk foglalni. Akár már ötven euró alatti áron is eljuthatunk olyan népszerű városokba, mint Milánó, Velence, Brüsszel vagy London. Az 50–100 eurós sávban pedig olyan desztinációk is megtalálhatók, mint Athén, Róma, Ibiza, Párizs, Barcelona, Madrid, Isztambul vagy az izlandi főváros, Reykjavík. De a Kanári-szigetekre is találunk jegyet 106 euróért. Vannak olyan európai célállomások, amelyek most kifejezetten drágák, ilyen Lisszabon és Amszterdam is. Ha a távolabbi, egzotikus célállomásokat nézzük, akkor érdemes elgondolkozni például Dubajon vagy Ugandán is, ahol akár gorillalesre is el lehet menni – Entebbe városába a jegy most csak 349 euró.

A minap már írtunk róla, hogy a kínai légitársaságok budapesti megjelenése rendkívüli módon csökkentette az Ázsiába szóló jegyek árát, de akár Ausztráliába vagy Új-Zélandra is elrepülhetünk velük kedvező áron. Amerika felé sem kerülnek most sokba a jegyek, gyakorlatilag 500 euró alatt bármelyik városba tudunk foglalni jegyet. Néhány célállomás, ami kifejezetten kedvező áron érhető most el: New York, Sanghaj, Tokió, Bangkok, Miami, Phuket, Zanzibár, Bali, Cancún, Auckland és Honolulu.