Nagyot csökkent a török all inclusive nyaralások ára

Ha augusztusban szeretne last minute nyaralásra utazni, ak­kor most a legolcsóbb választás Törökország, a török tengerpart népszerű és jó minő­séget kínáló szállodái – természetesen all inclusive ellátással.

Pár héttel ezelőtt néz­tük meg, mennyibe kerülnek a last minute utazások, ám ha most összevetjük az akkori és a mostani táblázatot, érdekes folyamatok rajzolódnak ki. Kiderül, hogy a néhány héttel ezelőtti árakhoz képest már nem az egyiptomi nyaralások a legol­csóbbak, hanem a törökországiak. Sőt, már 500 euró alatt is tudunk foglalni last minute nyaralást, 5 csillagos hotelben, all inclusive el­látással, úgy, hogy ez már végső ár, azaz ehhez már semmilyen adó és illeték nem társul. Néhány hete az utazási irodák, ugyanezekbe a ho­telekbe, még 200-300 euróval drá­gábban kínáltak tengerparti nyara­lást, vagyis az árcsökkenés jelentős.

Az előző összehasonlításhoz képest Egyiptom viszont jelentősen meg­drágult, akkor még 364 euró volt a legolcsóbb all inclusive csomag, most ugyanezért legalább 480 eurót kell fizetnünk. Nemcsak Egyiptom, de a görögországi és spanyolorszá­gi nyaralások is többe kerülnek, a nyári szezon második felében min

denhol nőttek az árak – amiből arra lehet következtetni, hogy csökken a szabad helyek száma, mind töb­ben szeretnék kihasználni az utazási lehetőséget, az idei kedvező árakat. Az utazási irodák pedig a legtöbb esetben csak pár nappal az indulás előtt csökkentik (akár jelentősen is) az árakat, így érdemes folyamato­san böngészni az ajánlatokat, hiszen így azonnal feltűnnek a legjelentő­sebb akciók.

Ahogy az előző összehasonlítá­sunkban is, úgy most is csak az olyan szállodák és ajánlatok között kerestünk, olyan helyszíneket vá­logattunk, amely jó minőségű ho­telben kínál szállást (az 5-ös skálán legalább 4-es értékelés), az indulási repülőterek közé pedig Pozsony, Bécs, Budapest és Prága került. Az utazási időpont pedig augusztus 7., vagyis az indulás legkorábban most szombaton lenne, vagy a jövő héten, és a hazatérés legkésőbb au­gusztus végéig. Az utazások hossza pedig 8 nap, 7 éjszaka.