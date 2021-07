All inclusive last minute utazások már 364 eurótól

Ha figyeljük a napi híreket, akkor egyre több helyen szigorítanak, így, ha biztosan el szeretnénk utazni egy tengerparti nyaralásra, akkor érdemes mielőbb útnak indulni. Annál is inkább, mivel most már 364 eurótól lehet foglalni, all inclusive nyaralást, 5 csillagos hotelben.

Megnéztük, mennyibe kerülnek most a last minute nyaralások. A keresésbe csak olyan szállodákat, és helyszíneket válogattunk, amely jó minőségű hotelben kínál szállást (az 5-ös skálán legalább 4-es értékelés), az indulási repülőtereknek pedig Pozsony, Bécs, Budapest és Prága került. Az utazási időpont pedig július, vagyis az indulás legkorábban most szombaton lenne, vagy a jövő héten, és a hazatérés legkésőbb július végéig. Az utazások hossza pedig 8 nap, 7 éjszaka.

Ahogy a táblázatból is látszik, a legkedvezőbb árú nyaralásokat most Egyiptomban kínálják, főleg a népszerű Hurghada tengerparti üdülőhelyen – all inclusive nyaralással. Szintén megfigyelhető, hogy prágai indulással vannak a legkedvezőbb árak (364 €-tól), a legolcsóbb, pozsonyi indulással 415 euró. 500 euróig csak egy spanyolországi utazás fér bele, az is egy háromcsillagos hotelben, félpanziós ellátással. Ha ennél picit többet szánnánk a nyaralásra, akkor lényegesen nő a kínálat, már Bulgáriába, Spanyolországba, Törökországba és Görögországba is repülhetünk – igény szerint négy- vagy ötcsillagos tengerparti hotelekbe.

Ahogy a táblázat is mutatja, az utazási irodák kivárnak, a pár napon belüli indulásra adnak csak jelentős kedvezményt, ám ha összevetjük az árakat a járvány előttivel, akkor látható, hogy a főszezon ellenére most valóban kedvező áron utazhatunk. Ha last minute utazást tervez, most érdemes az utolsó napokban is nézegetni az ajánlatokat, mivel – a rugalmas kondícióknak, lemondási szabályoknak köszönhetően – sokan csak néhány nappal az utazás előtt törlik a foglalást, az így felszabadult helyek pedig last minute áron foglalhatók. Érdemes élni a lehetőséggel!