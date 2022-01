Mostanában utazna? Ezekre a változó szabályokra figyeljen!

Továbbra is kissé kaotikus az utazás, az orszá­gok folyamatosan változtatnak a belépési és a helyi szabályokon. Megfigyelhető a trend, hogy a két, de leginkább a három oltással rendelkezők mind több szabadságot kapnak. A legfontosabb változások, amire mindenkép­pen figyelni kell, ha most utaznánk.

Továbbra is kissé kaotikus az utazás, az orszá­gok folyamatosan változtatnak a belépési és a helyi szabályokon. Megfigyelhető a trend, hogy a két, de leginkább a három oltással rendelkezők mind több szabadságot kapnak. A legfontosabb változások, amire mindenkép­pen figyelni kell, ha most utaznánk.

Ausztria

A korábbi sajtóhírekkel ellentétben mégis be lehet utazni Ausztriába az egydózisú Janssen-vakcinával, de semmilyen turisztikai szolgáltatást nem lehet vele igénybe venni. A korábban megjelent információval ellentétben azonban a beutazá­si szabályokban nincs változás, a Janssennel egyszer oltottak tovább­ra is beléphetnek Ausztria területé­re, például családlátogatás céljából, ám ott semmilyen olyan szolgálta­tást nem vehetnek igénybe, amely­nél a 2G-szabályt kell alkalmazni. A 2G értelmében csak oltott vagy gyógyult személyek léphetnek be a vendéglátó- és szálláshelyekre, sza­badidős és sportlétesítményekre, kulturális létesítményekre, illetve használhatják a hegyi felvonókat. Ez azt jelenti, hogy a Janssennel egyszer beoltottakat nem fogadják sem a szálláshelyek, sem az étter­mek, sem a síközpontok. A 2G-stá­tuszhoz szükséges egy második, emlékeztető oltás ebből az vakciná­ból, amit nem helyettesít a negatív koronavírusteszt a belépés igazo­lására. A Szputnyik V-vakcinát pedig még a határátlépéshez sem fogadják el az osztrákok. Január 11-től már a szabadban is kötelező lesz az FFP2-es maszk viselése, ha nem tartható a 2 méteres távolság. Különösen sorban állás és a nagy forgalmú bevásárlóutcák esetében életszerű ez a szigorítás. Az Auszt­riába utazók számára a fentieken kívül fontos tudni, hogy február 1-től az oltási igazolás érvényessége 6 hónapra csökken, amennyiben az illető nem rendelkezi a harmadik ismétlő oltással. Ez utóbbi esetben az oltási igazolás érvényessége to­vábbra is 9 hónap marad.

Tenerife

Tenerife szigorította a koronavírus ellen bevezetett szabályait, hogy megfékezze az omikron variáns gyors terjedését a szigeten. Az új korlátozások a szállodákat, étter­meket, kocsmákat és a tömeg­közlekedést is érintik. A hatósá­gok a „nagyon magas kockázatú” kategóriába sorolták a szigetet, miután a jelentések szerint erősen megemelkedett az új koronavíru­sos esetek száma – írja a TTG tu­risztikai hírportál. A korlátozások értelmében Tenerifén mostantól legfeljebb hatan találkozhatnak beltéren vagy kültéren, kivéve, ha ugyanabból a háztartásból származnak. Ezenkívül mostan­tól belépés előtt minden esetben kötelező a védettséget ellenőrizni minden létesítményben. A kocs­máknak és éttermeknek éjfélkor be kell zárniuk, a tömegközleke­dési eszközök kapacitását pedig 75%-kal csökkentették. Brit saj­tóinformációk szerint a szigorúbb intézkedések legalább január 24-ig maradnak érvényben.

Németország

A német szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői pénteken úgy döntöttek, hogy a jövőben a vendéglátóhelyeken a fertőzési adatoktól függetlenül mindenhol az ún. 2G-plusz sza­bály lesz érvényben, vagyis csak az oltottak és a betegségből igazoltan felgyógyultak léphetnek be az étter­mekbe, presszókba vagy kocsmák­ba, és ők is csak úgy, ha felmutat­nak egy negatív koronavírustesztet is, vagy igazolják, hogy megkapták az emlékeztető oltást. A szövetségi kormány és a tartományok egyúttal a karanténszabályok könnyítéséről is határoztak. Ennek megfelelően a kontaktusszemélyek mentesül­nek a karanténkötelezettség alól, ha van harmadik, emlékeztető ol­tásuk, vagy nemrég kapták meg a második oltást, vagy oltva vannak és gyógyultak, vagy frissen gyógyultak. Mindenki másnak tíz na­pig tart a karantén, de ezt negatív teszteredménnyel le lehet rövidíteni hét napra.

Anglia

A külföldről Angliába utazóknak vasárnaptól nem kell PCR-tesztet elvégeztetniük érkezésük után, elég a néhány perc alatt ered­ményt mutató gyorsteszt is. Az új szabályozás alapján a gyorstesztet (lateral flow test) az angliai érkezés utáni második nap végéig kell el­végezni. Az indulás előtti tesztelési kötelezettség megszűnése a koro­navírus ellen teljeskörűen beoltott felnőtt beutazókra, illetve – oltási státustól függetlenül – a 18 éven aluliakra vonatkozik. Az 5 évnél fiatalabb gyerekeket gyorstesztnek sem kell alávetni.

Szlovénia

Azok, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, a min­tavételtől számított 48 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 24 órá­nál nem régebbi, az EU-által elfo­gadott antigénteszt felmutatásával léphetik át a határt.

Görögország

A görög egészségügyi miniszter bejelentése szerint február 1-jétől mindenki oltatlannak számít, aki nem vette fel a harmadik oltást. Görögország a koronavírus omik­ron variánsa elleni küzdelemben a harmadik oltásra helyezi a hang­súlyt. Thanos Plevris egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy a két oltással rendelkezők oltási igazolványának érvényessé­ge hét hónap után lejár. Ennek az utazókra is lesznek kihatásai. Be­utazni ugyan nem egészen kilenc hónappal korábban kiállított oltási igazolványokkal is be lehet majd az országba az uniós szabályok ér­telmében, de az országon belül az ott élőkhöz hasonlóan azok a be­utazók is oltatlannak számítanak majd, akik több mint hét hónapja kapták meg a második oltást, de a harmadikat még nem vették fel. Ez korlátozásokat jelent majd számuk­ra, például a vendéglátóhelyeken. Az éttermekbe, bárokba, mozikba, múzeumokba, klubokba és sportlé­tesítményekbe történő belépéshez ugyanis érvényes oltási igazolásra vagy a gyógyultság 90 napnál nem régebbi igazolására van szükség. Az igazolásnak mobilapplikáción ke­resztül kell elérhetőnek lennie, vagy ha ki van nyomtatva, szerepelnie kell rajta a QR-kódnak.

