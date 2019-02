Mi történik egy „felnőtt” hotelben?

Talán sokan a szexualitásra gondolnak, hiszen, ha valamilyen szó elé odakerül a felnőtt szó, az általában az erotikával, szexszel hozható kapcsolatba – ilyen például a felnőtt bolt (szexuális segédeszközök boltja) vagy a felnőtt tartalom is.

Ugyanakkor a felnőtt hotel egy teljesen más koncepció alapján működik. Ma már egyre több ilyen, felnőtt szálloda van a világban, de már a régiónkban – így Magyarországon és Ausztriában – is több ilyen hotel várja vendégeit. A koncepció lényege, hogy a hotel vendégei nem lehetnek fiatalabbak, mint 18 évesek – azaz ezekből a szállodákból a gyerekek ki vannak zárva. Aki járt már gyerekekkel teli hotelben, az tudja, hogy ezek a hotelek a gyerekektől hangosak. Ám sokan vannak, akik pihenni, relaxálni szeretnének egy szállodában, éppen ezért számukra zavaró a gyerekzaj – erre éreztek rá a „felnőtt” hotelek, hiszen azokat a vendégeket szeretnék megszólítani, akik csendben, gyerekmentesen szeretnének pihenni. És paradox módon, lehet, ezek éppen azok a szülők, akik otthon több gyereket nevelnek, de ha pihenni vágynak, akkor – ha már a saját gyerekeiket otthon hagyták – nem hiányzik nekik más gyerekek zaja.

Ebből is látszik, hogy a felnőtt hotel egy jól körülírható célcsoport számára lehet ideális választás, azoknak, akik a felnőttek között szeretnének megszállni egy hotelben. Legyen szó tengerparti hotelről, wellness-szállodáról, vagy akár klasszikus, városi hotelről. A célcsoport között vannak fiatal párok, nászutasok, szülők, akik gyerekek nélkül pihennének, egyéni utazók, baráti társaságok stb. Ma már több tengerparti, sőt, all inclusive ellátást kínáló szálloda is felismerte, hogy a célcsoport egyre nagyobb, és mind többen igénylik a gyerekmentes hoteleket, nyaralást, pihenést. E sorok írója egy félig felnőtt hotelben szállt meg, a szálloda egyik része, valamint bizonyos éttermek csak a 18 éven felüliek számára voltak nyitva – a másik étteremben pedig a családok, a gyerekek ettek. Míg a 18+-os étteremben szőnyeg, kellemes zene, nyugalom várta a vendégeket, addig a másik étterem gyerekek zajától, néha sírásától, hisztijétől zengett. Egy ilyen élmény után már nem is volt kérdés, hova üljünk be reggelizni, ebédelni, vacsorázni.

Ha a jövőben tehát a felnőtt hotel szókapcsolattal találkozik, akkor nem a szexualitásra kell gondolni (bár nyilván ezekben a hotelekben is előfordulnak a párnacsaták), hanem egy gyerekmentes, ricsajmentes pihenésre – és lehet, éppen ön számára is ez egy vonzó ajánlat.