Megtalálni az igazit, avagy hostelkalauz hölgyeknek

Ahhoz, hogy az ember beutazza a világot, ma már nincs szükség vastag pénztárcára. Elég egy kicsit szemfülesnek és rugalmasnak lenni. Előny az is, ha hajlandók vagyunk alább adni a szállással kapcsolatos igényeinket.

Mind a kalandos kedvű fiatalok, mind az idősebbek körében népszerűek a hostelek. Sőt, a turisták sokszor a 8–10 ággyal rendelkező hálótermeket részesítik előnyben, mivel így akár egy kiadósabb ebéd áráért eltölthetnek egy éjszakát szinte bármelyik európai nagyvárosban.

Ez mind nagyon kecsegtetően hangzik, azonban nem árt belegondolni, hogy ebben az esetben valószínűleg nyolc vadidegennel tölti majd az ember az éjszakát. Csoportos utazóknak ez valószínűleg nem jelent nagy akadályt, de egyedül vagy kettesben utazó lányoknak, hölgyeknek nem árt odafigyelni pár részletre a hostel kiválasztásakor, hogy ne egy rosszul megválasztott szállás miatt maradjon emlékezetes az utazás.

Megtalálni az igazit

A foglalást közvetítő oldalakon böngészve könnyen elvarázsolhatnak a hálótermi éjszakák alacsony árai. Azonban érdemes átgondolni, mennyire éreznénk komfortosan magunkat, ha nőként mondjuk hét idegen férfivel aludnánk egy koedukált szobában. Természetesen jól is elsülhet a dolog, és szobatársainkban jópofa védelmezőkre lelhetünk, akik társaságában nyugodtan hajthatjuk álomra a fejünket, de ez nem garantált. Pontosan emiatt számos hostel kínál külön női szobákat, sőt léteznek teljesen női hostelek is. A kevésbé bevállalós hölgyeknek ez jó választás lehet, de persze a szobatársnők között is akadhatnak problémás esetek, erre sem árt felkészülni néhány füldugóval.

A kevesebb nem több?

A zárkózottabbak arra gondolhatnak, hogy minél kevesebb ember van egy szobában, annál jobb. Az egyedül utazók ezért sokszor inkább két- vagy háromágyas hálóteremet választanak a tíz férőhelyesek helyett. Ebben az esetben nem árt belegondolni, hogy a több személy sokszor nagyobb biztonságérzetet jelenthet, hiszen sokkal kellemetlenebb kettesben aludni egy nem túl bizalomgerjesztő alakkal, mint úgy, ha ott alszik még további nyolc szobatárs.

Az értékelések fontosak

A foglalási oldalakon ajánlott figyelmesen átböngészni a korábbi vendégek értékeléseit. Azonban nem árt odafigyelni, kiktől származnak ezek a visszajelzések. Ha egy koedukált hostelnél a pozitív értékelések nagy része nem túl biztató felhasználónévvel vagy fotóval rendelkező férfiaktól származik, akkor talán nem ez lesz a legmegfelelőbb hely az egyedül vagy kettesben utazó lányok számára, mert nem valószínű, hogy komfortosan fogják érezni magukat, ha esetleg ők lesznek az egyedüli hölgyvendégek az egész szálláshelyen. Lengyelországban számos hostel inkább munkásszállóra emlékeztet, ezért az oda utazó nőknek fokozottan érdemes elolvasni a hölgyvendégek által írt értékeléseket. Utazásunk befejeztével mi magunk is írhatunk értékeléseket a szálláshelyünkről, segítve így a jövőbeli szállásfoglalókat.

Reklamálni vagy lelépni nem ciki

Abban az esetben, ha az újdonsült hálótársaink mellett nem érezzük magunkat kellően biztonságban, teljesen normális dolog megérdeklődni a recepción, hogy nincs-e lehetőség átköltözni egy másik szobába. Ha épp nincs üresedés és semmiképp nem szeretnénk ott tölteni az éjszakát, akkor egyáltalán nem ciki vagy megvetendő fogni a hátizsákunkat, és keresni a környéken egy szimpatikusabb hostelt vagy hotelt, elvégre a biztonságunk fontosabb annál a pár eurónál, amit a hálóteremi éjszakáért fizettünk.

Aki mer, az nyer?

A fentieket olvasva talán nem tűnhet a legjobb döntésnek a hostelezés, de ha legalább egy kicsit is vállalkozó szelleműek vagyunk, akkor érdemes egyszer kipróbálni. Lehet, hogy életre szóló élmény lesz belőle, hiszen a hostelekben a világ legkülönbözőbb pontjairól gyűlnek össze a vendégek, és a szobatársaink között akár utazótársakra, barátokra is lelhetünk. Ha pedig inkább negatív nyomot hagy bennünk az ott töltött idő, akkor máskor legfeljebb egy drágább, de privát szállást választunk majd, még ha ez azt is jelentheti, hogy rövidebb ideig fog tartani a kirándulásunk.

Šesták Krisztina