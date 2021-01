Még nehezebb az utazás, újabb korlátozásokat vezettek be

A koronavírus-járvány terjedésével és az új mutációk megjelenésével továbbra is érvényben vannak a korlátozások Európa-szerte - Fotó: shutterstock.com

Egyre több ország, lé­gitársaság vezet be korlátozásokat, mind több helyen kér­nek negatív tesztet, sőt van olyan légitársaság, amely még ezzel sem elégszik meg, a felszállás előtt egy másik, negatív antigéntesztet is fel kell mutatni a repülőtéren. Összefoglaljuk a leg­frissebb korlátozásokat.

A holland KLM légitársaság január 23. után már csak azokat az utaso­kat engedi a fedélzetre, akik egy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel igazolják, hogy nem fertőzöttek, de még ez sem elég, a repülőtéren az indulás előtt legfeljebb 4 órával még egy antigéntesztet is el kell vé­gezni, és ha ez is negatív, csak akkor repülhet az utas Amszterdamba, vagy átszállással a célállomásra. A légitársaság járatai január 23-tól nem közlekednek Amszterdam, va­lamint az Egyesült Királyság, Dél- Afrika és Dél-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Peru, Ecuador, Ko­lumbia, Venezuela, Bolívia, Uru­guay, Paraguay, Suriname, Panama, Guyana, Francia Guyana) között.

A koronavírusnak a korábbiaknál fertőzőbb variánsaitól tartva Fran­ciaország az Európai Unió tagál­lamaiból tengeri vagy légi úton érkezőket is csak egy 72 órásnál nem régebbi, negatív PCR-teszt felmutatatása mellett engedi belép­ni a területére. A vasárnap éjféltől érvénybe lépett intézkedés eddig csak az EU-n kívüli országokból érkezőkre vonatkozott.

A Roissy és az Orly termináljain a határőrök minden érkezőnek a személyi okmányai mellett a PCR-tesztjét is ellenőrzik. Akinél nincsen ilyen igazolás, annak a Vö­röskereszt munkatársai helyben el­végeznek egy antigéngyorstesztet, amelynek az eredménye negyed­órán belül megvan.

Dubajban is szigorítanak. A dubaji hatóságok január 27-től több új biztonsági intézkedést vezetnek be a lakosok és a turisták koronavírus elleni védelme érdekében. A dubaji éttermek asztalait háromméteres távolságra helyezik egymástól a korábbi kétméteres távolságot nö­velve. Ezenkívül az egy asztalnál ülők számát hétre korlátozták a ko­rábbi tízhez képest. A kávézókban asztalonként csak négyen ülhetnek. Az asztalok közötti távolságot itt is három méterre növelik. A helyi fit­neszközpontokban és edzőtermek­ben ugyancsak 3 méteres távolságot kell tartani. A Dubaji Turisztikai Hivatal átmenetileg felfüggesztette a szórakozóhelyek működését. A hajók fedélzetén vagy az úszó étter­mekben „további értesítésig” sem­milyen szórakoztató tevékenység nem engedélyezett.

Lengyelország: negatív PCR-teszttel elkerülhető a karantén. Módosították az eddigi szabá­lyozást, amely szerint a közösségi közlekedési eszközzel beutazóknak tíz napra karanténba kellett vonul­niuk. Lengyelországban a legújabb, módosított szabályozás értelmében nincs karanténintézkedés abban az esetben, ha a szervezett módon (repülővel, vonattal, busszal) be­utazott személy a beutazást meg­előző 48 órán belül elvégzett PCR-típusú, negatív koronavírustesztet mutat. Az európai uniós állam­polgárok szabadon beutazhatnak Lengyelország területére, azonban a december 17-én bejelentett, majd január 11-én meghosszabbított korlátozások fényében meghozott, eddigi szabályok értelmében a dec­ember 28. és január 31. között az országba szervezett módon beutazó személyek kötelesek voltak 10 nap­ra karanténba vonulni, ezt a szabá­lyozást enyhítette az új rendelkezés.

Belgium megtiltja a nem elen­gedhetetlen utazásokat. Belgium­ban a koronavírus-járvány és a vírusmutációk terjedésének visszaszorítása céljából március 1-ig megtiltanak minden olyan utazást, amely nem elengedhetetlen célból történik. Az intézkedések értelmé­ben január 27-től a Belgiumba be­utazókat és az országból kiutazókat csak érvényes indokkal – például családi kötelezettségek vagy tanul­mányok céljából – engedik át az országhatáron.

Az első lezárási hullámhoz hason­lóan a szabályok végrehajtása orszá­gonként jelentősen eltér, Németor­szág csupán arra kéri a lakosokat, hogy maradjanak otthon, míg Spa­nyolországban és Franciaországban szigorúbb, rendőri ellenőrzések vannak. Ciprus és Görögország kreatívabb megoldást választottak: a bevásárlások gyakoriságát jelentő­sen korlátozták SMS-ben igényel­hető kódokkal.

Skandinávia még nem vezetett be jelentős korlátozásokat. Norvégia például továbbra is engedélyezi a legfeljebb 200 fős beltéri összejö­veteleket, de csak akkor, ha a távol­ságtartó intézkedéseket betartják és a székeket a földhöz rögzítik a na­gyobb biztonság érdekében. (Szl, MTI, Turizmus, Airportal.hu)