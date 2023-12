Idén sem lesz olcsó a szilveszteri utazás

Megnéztük, mennyibe kerülnek a repülőjegyek, ha valaki egy ilyen kalandra vágyik, és összehasonlítottuk azzal, milyen áron juthatnak el ugyanoda, három héttel később. Így kiderül, mennyi a szilveszteri felár, és az is, hogy aki csak utazni szeretne, de nem feltétlenül szilveszterre, annak érdemes várni, mivel ezzel sokat spórolhat – és kisebb lesz a tömeg is. Arról már nem is beszélve, hogy az év utolsó napján a szállodák is extra felárat számolnak fel, sokszor az alapár többszörösébe is kerül egy szoba – igaz, gyakran vannak ünnepi műsorok, ajándékok, ilyenkor azért a vendég kap valami pluszt a hotelben, de messze nem annyit, mint amennyivel többe kerül az újév távoli ünneplése. De aki erre vágyik, annak nem számít az ár (ezt tudják, és ki is használják a szállodák, légitársaságok).

Szilveszterre Európán belül 100 euró alatti árra ne számítsunk, a legolcsóbb 131 euró (Londonba), de például Amszterdam már 300 euró fölötti áron foglalható, és a Párizsba tartó járatokra sincs ennél olcsóbb jegy. Dubaj is rendkívül drága, 758 euró, ennél még New York is olcsóbb szilveszteri utazásra, a Nagy Alma városába 646 euróért eljuthatunk. Ha pár héttel későbbi utazást preferálunk, akkor lényegesen olcsóbb mindenhova a jegy, a szilveszteri 212 euró helyett például már 53 euróért is foglalhatunk Barcelonába, a dubaji extrém magas ár is 219 euróra csökken. De Londonba is eljuthatunk 34 euróért, oda-vissza.

Azok, akik máshol, egy távolabbi városban szilvesztereznének, és még nincs repülőjegyük, jól teszik, ha mielőbb foglalnak, mert az árak ilyenkor szinte óránként emelkednek, hiszen a légitársaságok tudják: sokan vannak, akiknek egy ilyen utazás (szinte) minden pénzt megér.