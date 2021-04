Idén felejtse el a last minute akciókat

Nyitásra készülve

A mostani állás szerint minden bizonnyal legkésőbb júniusban már nyitnak Európa és a világ or­szágai, hogy újra megindulhassa­nak a turisták a felfedező útjukra, vagy éppen csak egyet pihenni valamelyik tengerparton. Az uta­zási irodák is készülnek a nyitásra, már nagyban reklámozzák a nyári üdüléseket, ám ha az árakra pil­lantunk, akkor jól láthatjuk, hogy azok a korábbinál sokkal többe kerülnek. A mostani prognózi­sok szerint a 2019-es áraknál akár 20–40 százalékos áremelkedés is jöhet. A kínálatokban a legna­gyobb mennyiségben a korábbi­ról jól ismert helyek szerepelnek elsősorban, azaz, ha tengerparti nyaralásokat nézzük, akkor ez Spanyolország, Görögország, Olaszország, Bulgária, Egyiptom, Tunézia és Törökország.

Miért lesz drágább a nyaralás?

Mivel az év elején még minden bizonytalan volt, ezért az utazási irodák kisebb kapacitásokkal ter­vezték az idei évet, vagyis kevesebb charterjáratot béreltek, a lekötött szobák száma is alacsonyabb, mint korábban. Bár ezen időközben le­het módosítani, növelni a kapacitá­sokat, ám a nyugat-európai utasok nagy tömege és fizetőképesebb vendégserege többet is hajlandó fizetni a nyaralásért, ezért ők hama­rabb lecsapnak a szabad szobákra – és többet is fizetnek érte. Hiába nő meg az igény, hiába lenne sok­kal több nyaraló, ha nem lesz hol elszállásolni őket – mivel a tenger­parti hotelek a nyári főszezonban – július, augusztus – szinte biztosan megtelnek.

Miért nem lesz last minute?

A fenti okok miatt idén elfelejthet­jük, hogy a főszezonban last minu­te akciókra bukkanunk, hiszen már most látható, hogy a charterjáratok telt házzal fognak üzemelni, ha fel is szabadul egy-egy hely, arra az utazási irodáknak nem kell akciós árat kínálni, hiszen akár teljes áron is el tudják adni. Sőt, az sem kizárt, hogy még többet is kérnek a felsza­baduló helyekért, mintha azt alap­áron foglaltuk volna.

Mikor érdemes foglalni?

Ha idén nyaralni szeretne, akkor érdemes még most, áprilisban, májusban foglalni, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy most még drágák a tengerparti nyaralások (a korábbi árszinthez viszonyít­va). Mert idén ahogy közeledik a nyári szezon, folyamatosan nőnek az árak, azaz minél előbb foglal, annál biztosabb lehet benne, hogy pihenhet a tengerparton. És nem kell azon izgulni, lesz-e olyan sze­rencséje, hogy felszabadul egy-egy hely, hogy akkor a bármi áron is, de nyaralni szeretnék mondat kísé­retében a mostani áraknál is többet fizessen. Az utazási irodák többsége nem kéri el a foglaláskor a nyaralás teljes díját, általában csak előleget kell fizetni a foglalás során.

Mikorra várható árcsökkenés?

Az árak csökkenése várhatóan szeptemberben kezdődhet meg, ak­kor is leginkább a hónap második felében. De még olyankor is van számos hely, ahol fantasztikus ten­gerparti nyaralásban lehet részünk, hiszen az időjárás is kedvező (pl. Törökország, Egyiptom), és a turis­ták tömege is csökken addigra. És még olcsóbb is lesz.