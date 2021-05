Hova utazhatunk szabadon idén nyáron?

Bár még számos országban vannak korlátozások, várhatóan az uniós Covid-pass megjelenése után ezeket feloldják, legalább az EU-s országokban. Így a mostani szabályok már csak pár hétig lehetnek érvényben, utána ismét visszatérhet az utazás szabadsága az unió országaiban.

Magyarország

Magyarországon továbbra is tart a szeptemberben bevezetett határzár, szabadidős céllal hivatalosan továbbra sem lehet az országba utazni. Kivételt az üzleti utasok, az ingázók képeznek. Egyelőre nincs konkrét dátum arra, mikor nyit hivatalosan is az ország, várhatóan legkésőbb az uniós Covid-pass megjelenése után felnyílnak a sorompók, vagy ha a szlovák és a magyar kormány megegyezik abban, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolványát, ez utóbbi esetben akár napokon belül szabadon utazhatunk Szlovákiából Magyarországra.

Ausztria

Ausztria május 19-én nyitotta meg határait, így a szlovák állampolgárok már karantén nélkül utazhatnak az országba, ha igazolni tudják (angol nyelven), hogy megkapták az oltás első adagját, és azóta eltelt legalább 22 nap. Ez három hónapig érvényes. Ha mindkét adagot megkapta, akkor a második adagtól számítva hat hónapig tart a szabadság. Ennek hiányában egy 72 óránál nem régebbi PCR-teszt vagy 48 óránál nem régebbi antigénteszt a beutazás feltétele. Ausztria az orosz Szputnyik vakcinát nem ismeri el, csak az európai gyógyszerügynökség által jóváhagyottakat (Pfizer, Astra, Moderna, Johnson & Johnson) és a kínai Sinopharm oltóanyagot. A belépéshez szükség van egy online regisztrációs űrlap kitöltésére is.

Horvátország

Horvátország a napokban oldja fel a korlátozó intézkedéseket a szlovák állampolgárok számára, azt követően a teljesen beoltottak, a betegségen átesettek szabadon utazhatnak az országba, akik pedig még nem rendelkeznek védettséggel, azoknak egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatniuk a belépésnél.

Olaszország

Olaszországba is szabadon utazhatnak azok, akik már megkapták a két oltást (a Johnson & Johnson oltóanyag esetében csak egy adag, ha az oltás beadása óta eltelt már legalább két hét), vagy már felgyógyultak a koronavírus-fertőzésből, és ezt igazolni is tudják. Ennek hiányában negyvennyolc óránál nem régebbi tesztre lesz szükség a határátlépésnél.

Spanyolország

Június 7-től szabadon utazhatnak Spanyolországba (és a Kanári-szigetekre is) azok, akiknek már teljes a védőoltásuk (azaz mindkét adagot megkapták, és a második adag beadása óta már eltelt legalább 14 nap). Addig pedig egy 72 óránál nem régebbi, negatív teszt a beutazás feltétele.

Görögország

Görögország május 14-én nyitotta meg a határait a turisták előtt, a szlovák állampolgárok tehát már szabadon utazhatnak az országba vagy valamely szigetre. A belépéshez azonban igazolni kell a teljes átoltottságot, vagy azt, hogy 180 napon belül átesett a fertőzésen, ennek hiányában azonban egy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztet kell felmutatni. A helyi kormány tájékoztatása szerint véletlenszerűen ellenőrizhetik a turistákat.

Franciaország

Franciaország június közepén nyit csak, akkortól azonban elegendő lesz a teszt vagy a védettséget igazoló dokumentum a határon.

Ciprus

Ciprusra is szabadon utazhatnak azok, akik már megkapták a kétdózisos oltás mindkét adagját, vagy az egyadagost, és azóta már eltelt 14 nap. Ennek hiányában 72 óránál nem régebbi, negatív tesztet kell biztosítani az indulás előtt.

Málta

Máltára egy 72 óránál nem régebbi teszttel léphetünk be. A helyi turisztikai ügynökség még anyagilag is támogatja az utazást, ha három-, négy- vagy ötcsillagos hotelben szállunk meg, és a szállást a helyi hotelek weboldalán foglaljuk – 50, 100 vagy 200 eurós támogatást szerezhetünk.

Csehország

Csehország újra piros zónába sorolta hazánkat, így oda csak 24 óránál nem régebbi antigénteszttel vagy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel tudunk beutazni, azzal, hogy az érkezést követően öt napig karanténban kell maradnunk. Egy online regisztrációt is ki kell tölteni az utazás előtt.

Németország

Németország törölte a kockázatos országok listájáról Szlovákiát, így május 23-tól elméletben már teszt és karantén nélkül utazhatunk az országba, azzal, hogy még van egy tíznapos átmeneti időszak, azaz a teljes szabadság júniustól várható. Utazás előtt is ki kell tölteni egy digitális regisztrációs adatlapot.

Szlovénia

Szlovéniába is szabadon utazhatunk, a szlovák állampolgároknak május 15-től nem kell felmutatniuk sem tesztet, sem az oltási igazolást, és karanténba sem kell vonulniuk érkezés után.

Törökország

Törökország a járvány során kiemelten figyelt a turistákra, gyakorlatilag minden korlátozó intézkedéstől mentesítette őket, a belépés feltétele csupán egy 72 óránál nem régebbi PCR-teszt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szlovák hatóságok piros zónába sorolták az országot, azaz a hazatérést követően legalább 8 napnyi karanténkötelezettséget írnak elő a Törökországban nyaralókra, hacsak nem vezetik be a narancssárga zónát, ami állítólag tervben van.

Egyiptom

Egyiptomba is szabadon utazhatnak a turisták, ez esetben is csak egy legfeljebb 72 órája készült negatív PCR-tesztet kérnek, ha ez nincs, az érkezési repülőtéren 30 amerikai dollárért lehet teszteltetni, igaz, aki ez utóbbit választja, annak az eredmény megérkezéséig a szállodában, karanténban kell maradnia. Egyiptom is piros zóna, azaz hazatéréskor karantén vár a nyaralóra.

Egyesült Arab Emírségek, Dubaj

Aki távolabb szeretne utazni, az akár Dubajba is mehet, oda is csak egy 72 óránál nem régebbi tesztre lesz szükség. Hazatérés után azonban legalább kéthetes karantén vár az utasra május 31-től.