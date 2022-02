Ezek lesznek a legmenőbb úti célok 2022-ben

Ha arra a kérdés­re szeretnénk választ kapni, melyek lesz­nek az adott év legnépszerűbb úti céljai, akkor a legjobb, ha a világ legnagyobb uta­zási portáljának aktuális évre szóló listáját böngésszük. A Tripadvisor oldalon a napokban meg is jelent a legmenőbb helyeket rangsoroló lista – sok meglepetéssel.

A Tripadvisor Travelers’ Choice Awards több kategóriában is rang­sorolja a célállomásokat, utazási szolgáltatásokat, a lista a 2020 nov­embere és 2021. október 31. között leadott utazási értékelések alapján állt össze. Az első kategóriában a legnépszerűbb helyszíneket sorolta, itt nagy meglepetésre idén Dubaj végzett az élen, amely olyan, koráb­ban vezető európai nagyvárosokat előzött meg, mint London, Róma vagy éppen Párizs. A második he­lyen London, míg a harmadikon a mexikói Cancún végzett – ez utóbbi valószínűleg azért lehet do­bogós, mert ez volt az egyik olyan tengerparti célállomás, amely szinte az egész járvány ideje alatt nyitva állt a turisták előtt – oltottak, oltat­lanok is megmártózhattak itt a cso­dás tengerben. Bali negyedik helye meglepetés, hiszen ez Cancúnnal ellentétben hermetikusan lezárt célállomás… Az első 15 helyezett között megtaláljuk még Rómát, Isztambult és Párizst is.

A legnépszerűbb helyszínek mel­lett a legfelkapottabb (Trending Destinations) célállomásokat is rangsorolta az Tripadvisor, ezen a listán Mallorca, Kairó és Rodosz végzett az élen, az első 25-ben megtaláljuk – a többi között – Barcelonát, a marokkói Marrákést, Szingapúrt, a thaiföldi Bangkokot és Phuketet, a katari Dohát és Las Vegast is. Ha valaki kifejezetten a helyi gasztronómia miatt utazna, akkor a portál szerint a legjobb, ha Rómába megy, a második helyen London, míg a harmadik helyen Párizs végzett. Ezen a listán a továb­bi sorrend: 4. Dubaj; 5. Barcelona; 6. Madrid; 7. Sao Paulo; 8. New York; 9. Bangkok; 10. Szingapúr.