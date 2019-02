Akciós repülőjegyek márciusi utazásokra

Ahogy februárban, úgy márciusban is 12 olyan célállomás van a táblázatban szereplő népszerű városok között, ahova 100 euró alatti áron tudunk jegyet foglalni, ebből 9 az 50 eurós árat sem éri el. A legkedvezőbb most is Brüsszel, ahova 22 euró egy retúrjegy, majd London (26 €), Berlin (27 €), Koppenhága (28 €), Róma (32 €), Párizs (40 €), Madrid (41 €), Barcelona (45 €) és Athén (49 €) következik. Amszterdamba 58 euróért foglalhatunk repülőjegyet, ami szintén jó ár-érték arány, ugyanez elmondható Lisszabonról is, a portugál fővárosba 95 euró egy retúrjegy.

Ha egy kicsit távolabbi célállomásokat nézünk, akkor kiemelkedően jó áron van New York, a Nagy Almába csak 263 euró egy oda-vissza jegy, de Dubajba is kedvező áron repülhetünk, a luxus városába most 301 euró a jegy. Az ázsiai célállomások között is számos nagyon kedvező árra bukkantunk, márciusi utazásra, Bangkok 500 euró alatt foglalható (494 €), a pekingi jegy 409 euróba kerül, és a népszerű tengerparti város, a thaiföldi Phuket is olcsón, 506 eurós áron foglalható.

Érdemes tehát kihasználni az akciós jegyek kínálta lehetőségeket, hiszen a tavaszi nyári hónapokban már várhatóan egyre nehezebb lesz olcsó repülőjegyre bukkanni.