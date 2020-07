20 euróért repülhetünk 7 népszerű városba a nyári főszezonban

Ahogy az a rendszeres, havi ármustránkból is látható, az augusztusi utazásokra szóló repülőjegyek 20 eurónál kezdődnek, és a táblázatban 11 olyan célállomás is található, ahova 20–50 euró közötti áron foglalhatunk egy retúrjegyet. A legolcsóbb, 20 eurós jegyekkel olyan városokba repülhetünk, mint Athén, Barcelona, Brüsszel, Lisszabon, London, Madrid és Róma. A korábbiakban megszokottnál sokkal olcsóbban repülhetünk Amszterdamba (50 €), Párizsba (40 €) és a skóciai Edinburghba is (30 €). Meglepően nagyon megnőtt viszont a Berlinbe szóló jegyek ára – ám ez valószínűleg csak átmeneti drágulás. Ha a tavalyi, azonos időszakban elérhető árakkal vetjük össze a jegyárakat, akkor jól látható az árcsökkenés. Míg egy éve például egy lisszaboni jegy 118 euró volt, most 20 euró.

De ha a távolabbi célállomásokat nézzük, akkor ott is több, rendkívül akciós jegyre bukkantunk. Itt meg kell jegyezni, hogy ezek augusztusi utazásokra szólnak, akkor remélhetőleg már a legtöbb, EU-n kívüli ország is megnyitja határait. Ha mégsem, akkor a hosszú távú repülőjáratokat üzemeltető légitársaságok a legtöbb esetben rugalmas dátummódosítást tesznek lehetővé, így a most lefoglalt akciós jegy nem veszik el. Ha a konkrét célállomásokat nézzük, akkor látható, hogy a tavalyi árszintnél sokkal olcsóbb Nyári repjegyek 20 eurótól lett Bangkok (424 euró), Bali (901 euró helyett 580 euró), a Hawaiiszigetek (984 euró helyett 555 euró), Miami (501 euró helyett 351 euró), New York (297 euró), és a thaiföldi Phuket (531 euró).

Ahogy a táblázatból is látható, a korábban beharangozott áremelkedésnek nyoma sincs, és várhatóan a következő hónapokban is kitartanak a rendkívül alacsony árak.