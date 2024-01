SOROZATDARÁLÓ: Két nő, két eset

Nic Pizzolatto 2014-es sorozata, a True Detective annak idején megmutatta, hogy tévésorozatként is megvalósítható az a fajta krimi/thriller minőség, amit a moziban a Hetediktől vagy A bárányok hallgatnaktól kaptunk.

A széria olyan jól sikerült, hogy bár az alkotója kétszer is próbálta megismételni a sikert, mindkétszer belebukott: a második és harmadik évad az érdemei ellenére sem vált a nézők kedvencévé. Érezhető volt, hogy még egy szezon a True Detective-ből Nic Pizzolatto billentyűzetéből biztosan zsákutca lenne, ám az HBO mégsem akarta elengedni a sorozatot.

A vérfrissítés Mexikóból érkezett. Issá Lopez (Tigers Are Not Afraid) True Detective: Night Countryja sok szempontból a 2014-es sorozat tökéletes ellenpontja. Míg ott két férfi volt a főszereplő, és a maszkulin megközelítés hangsúlyos pontja volt a történetmesélésnek, ezúttal két nyomozónőt követhetünk, és a női szemszög valami frisset, valami újat hoz ebbe a korábban elég macsó sorozatba. Ráadásul, míg a True Detective az izzasztó és napfényes délen játszódott a fülledt mocsárvilágban, addig a Night Country a rideg északon, Alaszkában bontja ki cselekményét, méghozzá abban az időszakban, amikor hosszan tartó teljes sötétség köszönt a területre. Ez az ellenpontozás kimondottan jól működik, már csak azért is, mert az új showrunner, Issá Lopez kimondottan figyel rá, hogy egyébként egy hamisítatlan True Detective-történetet mesélje el nekünk.

Hőseink múltbéli fájdalmaktól gyötrődő, a környezetük által nem megértett, ezért a munkájukba temetkező, maguknak való rendőrök, akiknek ráadásul azzal is meg kell küzdeniük, hogy nőként akarnak helytállni a férfiak világában, ahol a játékszabályokat férfiak alkotják. Egy régi és egy új ügy keveredik össze rendkívül izgalmas módon a nyomozásuk során, miközben az első évad sötét okkultizmusa ezúttal a természetfelettinek adja át a helyét. Az alkotót mindenképp dicséret illeti azért, hogy műfajilag is próbálja elmozdítani a történetét a korábban megszokottól. Bár a régi True Detective is tartalmazott horrorisztikus elemeket, a Night Country egyértelműen ebbe az irányba indul el, sőt azt sem merészség kijelenteni, hogy közben a western műfajával is kacérkodik. John Carpenter horrorklasszikusának (A dolog) hatása már az első epizódban tetten érhető, hiszen egy sarkvidéki kutatóbázison kezdődik a baj: egy ijesztő jelenet után az összes ott dolgozó tudós eltűnik, kizárólag egy levágott emberi nyelv marad utánuk.

Jodie Fostert az utóbbi években ritkán láthattuk – itt újra van lehetősége megmutatni, mennyire sokoldalú színész. A Night Country nagy felfedezése azonban a társát játszó, bokszolóból lett színésznő, Kali Reis, akinek az elfojtott dühe a show egyik hajtóereje. Issá Lopez egy pompás, nagy ívű, többgenerációs krimihorrort mesél, melynek sötétsége a bőrünk alá kúszik, és jó darabig ott is marad velünk.

A True Detective: Night Country január 15-től látható az HBO Max kínálatában.