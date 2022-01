SOROZATDARÁLÓ: Döglött akták angol módra

Lehet, hogy a skandinávok és az amerikaiak is fenomenálisak krimisorozatokban, de a britek továbbra is a műfaj királyai, amit mi sem bizonyít jobban, hogy még az olyan kevésbé jól sikerült darabjaik is kihagyhatatlanok, mint a Pembrokshire-i gyilkosságok.