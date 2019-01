Vladan Matics: „Reális a tizedik hely”

A magyar válogatott úgy lépett pályára, hogy már tudta, Egyiptom 30:23-ra legyőzte Tunéziát, így a pontszerzés mellett egy négygólos – vagy ha 25 gólt dobnak a norvégoknak, akkor egy ötgólos – vereség esetén játszhatnak az olimpiai selejtezőt érő 7. helyért. A 25 gól meg is lett, de védekezésben gyengék voltak a magyarok, így 9 góllal kikaptak a skandinávoktól.



Semmi sem sikerült



Az első félidőben Nagy Lászlóék még tudták tartani a lépést a norvégokkal, annak ellenére is, hogy a játékvezetők könnyű szívvel osztogatták a kétperces kiállításokat. Balogh Zsolt vezetésével támadásban viszonylag hatékonyak voltak a magyarok, a Szeged átlövője 11 gólt termelt a mérkőzésen. A védelemnek legtöbbször sikerült megakadályozni a gyors norvég kontrákat és Mikler Rolandnak is voltak védései, így a félidőre 16:13-mal vonultak a csapatok, ami jó eredmény volt a magyaroknak.



„Az első félidőben jó támadójáték mellett a védekezésünk is hellyel-közzel rendben volt. Nem igazán indítottak le minket a norvégok, a kapusok is hozzá tudtak tenni, ennek ellenére kaptunk tizenhat gólt, ami soknak tűnik. A második félidő elején volt igazán nagy a bajunk, lerohantak minket a norvégok, számolatlanul kaptuk az indításgólokat. Nem tudtuk megcsinálni, amire készültünk. Egyszerűen nem sikerült ma semmi” – nyilatkozta Csoknyai István, a magyar válogatott egyik szövetségi kapitánya.



A második játékrész elején a norvégok könnyedén rohantak át a magyar csapat védekezésén, három és fél perc alatt 4:1-es sorozattal a padlóra küldték a magyarokat. Sem az időkérések, sem pedig a cserék nem segítettek. A magyar válogatott láthatóan fizikálisan és fejben is elfáradt a második félidőben, így a végén kilencgólos vereséget szenvedtek.



Nagy volt a tét



„Az egész mérkőzésre ráült a tét, a nyomás, hogy minél kevesebb góllal kapjunk ki, ha már mennünk kell az eredmény után. Az Egyiptom ellen elhullajtott egy pont fáj a legjobban, ott rontottuk el az egészet. Még minden nyitott volt ezen a meccsen is, de valami csodának kellett volna ahhoz is történnie, hogy ezt a norvég válogatottat csak ötön belül is tartsuk” – fogalmazott csalódottan Mikler Roland, aki 34 lövésből hetet védett. Székely Mártonnál ez a szám 6/1 volt.

„Olyanok, mint egy atlétaválogatott, futnak, hihetetlen, mennyi energia van bennük. Nekünk nagyobb játékosaink vannak, ez a tempó nekik gyors volt. Minél kevesebb cserére van szükség. Olyan játékosok kellenek, akik tudnak játszani mindkét irányban tizenöt percig, majd jön helyettük egy velük egyenrangú csere. Csoda volt, hogy idáig bírtuk ennyi cserével. Tudomásul kell venni, jelenleg ez volt a legerősebb magyar keret, még egy-két játékost be lehet rakni vagy kivenni, de ez van” – értékelte a mérkőzést Vladan Matics, a válogatott másik szövetségi kapitánya. A 10. helyet pedig reálisnak tartja: „Nagyjából reális a végeredmény. Reménykedtem, hogy megússzuk egy szűk vereséggel, mint a dánok és a svédek ellen, és játszhatunk a hetedik helyért, de sajnos nem sikerült.”



Van még esély



Szélsőséges helyzetben akár a vb-10. helyezett is indulhat az olimpiai selejtezőn, ha a későbbi versenyek úgy alakulnak, hogy az Európa-bajnok, a Pánamerikai Játékok győztese és az Afrika-bajnok is bekerült a világbajnokság első 9 helyezettje közé. A magyar olimpiai szerepléshez az kell, hogy Brazília és Egyiptom is megnyerje saját kontinenstornáját, és a jövő évi Eb-n is olyan válogatott győzzön – a német, francia, horvát, spanyol, dán, norvég, svéd hetesből az egyik –, amelyik a vb-n előttük végzett.



Ha ez nem sikerülne, akkor a 2020-as svéd–osztrák–norvég közös rendezésű Eb-n kell minél jobb eredményt elérniük, mert a jövő évi Eb-ről is kijut két olyan válogatott a selejtezőre, amely korábban nem szerzett kvalifikációs helyet a vb-ről.



Norvégia a győzelmének köszönhetően a második helyen továbbjutott a középdöntős csoportból. A döntőért a társházigazda Németországgal mérkőzik meg. A másik elődöntőben szintén hazai csapat jutott, a dánok a franciákkal meccselnek. A világbajnokság fináléját vasárnap 17.30-kor rendezik, a bronzmeccsre pedig 14.30-kor kerül sor.⋌ (mgy, nso)