Visszaköszönt a kismácsédi focimúlt

„Még ennél is nagyobb öröm számomra, hogy a fiammal öt évet futballozhattam egy csapatban. Alapiskolás voltam, mikor elkezdtem játszani, mégpedig 1979-ben, 17 évesen már a felnőttek között léptem pályára. Két év pusztafödémesi kitérő kivételével mindvégig Kismácsédon rúgtam a labdát – vázolja pályafutását. – Hatan vagyunk testvérek. Legjobban engem vonzott a futballpálya, az iskola meg nem nagyon érdekelt. A sport annál jobban. Főleg a foci. A szívem mindig a pályán volt, még most is ott van. Közben a fiam súlyos beteg lett, így abba kellett hagynia a játékot. Hála Istennek aztán felgyógyult. Hogy mit adott nekem a foci? Mindent. A pálya volt a mindenem. Olyan természetes volt számomra, hogy játszom, hogy másra nem is gondoltam nagyon. Az iskolacsapatban még hátvéd voltam, aztán előbbre kerültem, még csatárnak is beállítottak. Olyan időszak is akadt, amikor az A csapatban futballoztam és az öregfiúkkal is játszottam, annyi energiám volt, hogy kibírtam volna három meccset is ugyanazon a napon. Azt is elmondhatom magamról, hogy nemcsak a fiammal játszottam egy csapatban, hanem apuval is. Nálunk minden húsvéthétfőn futballoztak az öregfiúk, a nősek a nőtlenek ellen. Igen fiatal voltam akkor, a koromra nem emlékszem, de arra igen, hogy apu adott egy mezt, és vele egy csapatban léptem pályára. A nagy öregek között. Megörvendeztetett, hogy Kismácsédon megemlékeztek az egykori labdarúgókról, és lesz rólunk, a sportmúltról egy olvasható kiadvány, ami példamutató lehet mások előtt, s a jövőben a többi falu is fog igyekezni, hogy hasonlót lépjen bennünket követve.”