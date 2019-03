Varga Erik kíváncsi a tokiói lőtér titkaira

Varga Erik a tavalyi kvótaszerzés után idén nyomás nélkül versenyezhet, de a Diószegen élő traplövő figyelmeztet, az olimpiai részvétel biztos tudatában sem lehet hátradőlni. A 42 éves lövő az idei szezon előtt Ausztráliában készült, és a meleg időjárás áldásos hatásait az első idei versenyén, Katarban is élvezhette. Erről is beszélgettünk vele.

Varga Erik a tavalyi kvótaszerzés után idén nyomás nélkül versenyezhet, de a Diószegen élő traplövő figyelmeztet, az olimpiai részvétel biztos tudatában sem lehet hátradőlni. A 42 éves lövő az idei szezon előtt Ausztráliában készült, és a meleg időjárás áldásos hatásait az első idei versenyén, Katarban is élvezhette. Erről is beszélgettünk vele.

Mennyi időt töltött Ausztráliában?

Két éve már jártunk ott, kiépítettük a kapcsolatokat, és tavaly év végén az ŠCP támogatásának köszönhetően még hosszabb időre volt módom kiutazni. Két hónapot töltöttünk Ausztráliában, az erőnléti edzésekre, fizioterápiára, finommotorikus mozgások tökéletesítésére koncentráltunk, úszni is jártunk. Voltam lőtéren is, de csak itt-ott lőttem, mert nem volt kint velem a saját fegyverem.

A szezont a szokásokhoz hűen Katarban kezdte, ahol egyéniben éppen csak lemaradt a döntőről.

Nagyon szeretjük ezt a versenyt, erős a mezőny, sok jó lövő, mindig jó az idő, 20–24 fok, általában nem is fúj a szél. Idén is jó volt minden, bár most nagyon szeles volt az időjárás. Elégedett vagyok a teljesítményemmel, 120 korongot értem el a 125-ből, a döntőhöz egy korong hiányzott. A mixben sikerült döntőbe jutnunk, ott a vége felé Zuzka Štefečekovának becsúszott egy-két hiba, ezzel leestünk az ötödik helyre. Én megcsináltam a maximumot, amit lehetett. De nem kell idegeskedni, jó úton haladunk. Most különféle felkészülési versenyek következnek, aztán én áprilisban megyek először Világkupára, Al-Ainba.

A Vk-sorozat Mexikóban indul, de már nyugodtan kihagyhatja a fáradságos utazással járó versenyt, mert már a tavalyi vb-n 2 kvótát szerzett az országnak a tokiói olimpiára.

Szuper, hogy már nem kell a kvótát hajszolni, ezzel nagy kő esett le a szívünkről, de nem szabad hagyni, hogy az ellenfelek elhúzzanak. Nem eshetünk ki a ritmusból, továbbra is minél több versenyen részt kell vennünk.

Tavaly súlyos vállsérülésből tért vissza, és a vállára azóta is minden versenyen fokozottan oda kell figyelnie. Most milyen állapotban van?

Érezhető a javulás. A katari verseny után is kellett a vállammal dolgozni, de már nem kell olyan sok idő hozzá, hogy javuljon a helyzet. Edzés után bekeményedett az izom, de a fizioterápiának köszönhetően hamar regenerálódott, nem kellett egy-két órát dolgozni az izomzattal. A vállam már soha nem lesz teljesen egészséges, de van még rezerva, ahol még javulhat, úgyhogy bízom benne, ez meg is fog történni.

A javulás annak is köszönhető, hogy amikor novemberben és decemberben itthon mindenki fagyoskodott, ön Ausztráliában melegben lehetett?

Ebben biztos vagyok. Az izomzat teljesen máshogy működik melegben. Ha meg van fázva az izom, akkor nem dolgozik olyan jól. Én eleve a meleget szeretem, ahogy mondani szokták, a melegtől még nem fázott meg senki. Ha van lehetőségem, igyekszem minél több időt meleg helyeken tölteni.

Éppen az ausztráliai tartózkodása idején rendezték az Év sportolója-gálát, ahol a 6. helyen végzett, de személyesen nem lehetett jelen a díjátadón.

Interneten keresztül élőben néztük a közvetítést. Édesapám vett részt helyettem a gálán, elég sokat kellett győzködnöm, mert először nem akart menni. Azt mondta, nagyon izgulós típus, meg azt sem tudja, mit mondjon annyi ember előtt. Szerencsére sikerült megnyugtatnom, hogy nem kell sokat beszélnie. Nagyon büszke voltam, hogy ő vette át a díjat. Ki más vehette volna? Ő nevelt fel, ő ismertette meg velem ezt a sportágat, sok évig húzott, ösztönzött.

A 2019-es év egyik fő versenye az európai játékok lesz Minszkben. Négy éve újdonságnak számított az európai játékok, mostanra már teljesen elfogadták a versenynaptár részeként?

Minden kontinensnek megvoltak a játékai, csak Európának nem. Pedig Európában van a legtöbb jó lövő, itt a legerősebb a mezőny, mégis meg voltunk fosztva ettől a lehetőségtől. Szerintem nagyon jó dolog, hogy elindult az európai játékok hagyománya, olyan, mint egy kis olimpia. Örülünk neki, hogy van ez a verseny, csak tényleg kevés olyan állam van, amely egy ekkora rendezvényt meg tud szervezni. Mivel már megvannak az olimpiai kvótáink, felszabadultan versenyezhetünk.

Rögtön az európai játékok után következik a világbajnokság.

Nagyon sűrű a program, jól meg kell tervezni a logisztikát, hogy bírjam. Majd fokozatosan kitaláljuk, hogyan lesz a legjobb.

A vb-t Lonatóban rendezik, ahol 2015-ben világbajnok lett, ennek ellenére nem szereti azt a lőteret.

Sok évig jártunk Lonatóba, és sok évig nem tudtam megbirkózni azzal a lőtérrel. Hosszú időbe telt, amíg jó eredményt tudtam ott elérni. Nem a kedvenc lőterem. Tény, hogy sikerült ott megnyernem a világbajnokságot, de nagyon nem ment könnyen. Vannak lőterek, ahol az ember tudja, hogy viszonylag könnyen jó eredményt tud elérni – no, Lonato számomra ennek pont az ellenkezője. Nagyon sokat kellett gürcölnöm az ottani sikerért.

A tokiói olimpia lőtere még csak most épül, és a közeljövőben dől el, milyen lesz a háttere, milyenek lesznek a korongok, dobógépek. Danka Barteková mesélte, hogy ezek a részletek mind-mind komoly hatással vannak a teljesítményre. Mi minden számít egy lövő számára?

Rengeteg múlik a dobógépeken, és azon, milyen gyártó milyen korongjait fogják használni. Fontos, milyen a technikai szerkezete a lőtérnek, milyen a háttér. Ez mind közrejátszik az eredményben. Aki nem ért hozzá, azt hiheti, mindegy, milyen a dobógép, a korong így is, úgy is repül. De mindegyik gép máshogy röpteti a korongot, van, amelyiknél lassan indul, másiknál gyorsabban indul, de aztán lelassul. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya is. Van három nagy gyártó, az ő gépeik váltakoznak a lőtereken, és mindnek megvannak a külön paraméterei. Jó lenne tudnunk, milyen gépek lesznek az olimpián, hogy azokkal tudjunk felkészülni. Rióban láttuk, mennyire fontos ez. Mi teljesen más gépekkel készültünk fel, mint amit ott használtak, míg az olaszok csakis azzal készültek. Meg lehet nézni, milyen eredményt értek el az egyéb versenyeken, rendre gyengélkedtek, az olimpián viszont remekül szerepeltek. Kíváncsi vagyok, Tokióban melyik márka lesz a befutó. Ha meglesz ez az információ, nekünk is eszerint kell beterveznünk a felkészülést.