US Open – A Williams nővérek példájából építkezett Coco Gauff

A 19 éves amerikai játékos kiemelte, hogy a Williams nővérek voltak a példaképei gyerekkorában, akik megnyitották a teniszvilág elitjébe vezető utat a színes bőrű játékosok előtt.

A döntőt elemezve elárulta, hogy a 6:2-re elvesztett első szett után kiment a mosdóba, mert nagyon ideges volt, megmosta a kezét és lelocsolta az arcát, és azzal biztatta magát, hogy ez is olyan meccs, mint a többi, és azt mondta magának, most pedig mindent nulláról kell kezdeni. Emiatt is örült különösen, hogy aztán 6:3, 6:2-vel sikerült fordítania.

„Ma annyira jól játszottam, amennyire csak tudtam” – szögezte le, hozzátéve, hogy az ereje miatt nagyon nehéz Szabalenkával teniszezni, az ellenfelének végig stabilan kell állnia a lábán.

„Egyszer csak bekapcsolódott a játékba a közönség, és akkor már tudtam, hogy meglesz” – folytatta.

Többször megemlítette, hogy nem akart ugyanabba a helyzetbe kerülni, mint a Roland Garroson tavaly a döntőben, melyben simán kikapott a lengyel Iga Swiatektől.

Beszélt arról is, hogy nehéz volt kezelnie a rá nehezedő nyomást, és hogy hosszú út vezetett az első Grand Slam-diadaláig, de még most sem érzi magát teljesen kész játékosnak.

A Williams nővérekre vonatkozó kérdésre úgy reagált, miattuk tarthatja most a kezében a trófeát.

„Nekik köszönhetően hihettem az álmom megvalósulásában. Azelőtt nem sok fekete játékos szerepelt magas színvonalon a teniszben, az ő örökségüknek köszönhetően most már többen vannak. Nagy megtiszteltetés, hogy már az én nevem is ott van az övék mellett (a trófeán)” – mondta a fiatal győztes, aki eddigi legjobbjaként hétfőtől harmadik lesz a világranglistán.

A vesztes Szabalenka sajnálta, hogy nem tudta végig kezelni az érzelmeit a mérkőzés során, és úgy vélekedett, azért kapott ki, mert túl sokat gondolkodott. Úgy összegzett, hogy az első szettben képes volt kizárni a körülményeket és tudott a saját játékára fókuszálni, a folytatásban viszont elvesztette a hatékonyságát és akkor már könnyű labdákat is rontott.

„A jó hír az, hogy ez ezúttal is az én hibám volt, a rossz viszont az, hogy megint jelentkezett a probléma, hogy magam ellen kell játszanom” – foglalta össze a tapasztalatait a hétfőtől világelső teniszező.