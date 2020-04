További halasztások, újratervezések és intézkedések a sportvilágban

Szombaton is további halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sportvilágban a koronavírus-járvány miatt.

Az olasz labdarúgó-bajnokság húsz klubja videókonferenciát tartott, és megállapodott, hogy a Serie A március 9-én félbeszakadt küzdelmei csak akkor folytatódnak, ha az egészségügyi feltételek ezt lehetővé teszik. A héten kiadott új kormányrendelet megakadályozza, hogy a csapatok edzéseket tartsanak, erre még kis csoportokban sincs lehetőségük. A bajnokságból 12 komplett forduló és négy elhalasztott mérkőzés van hátra.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) hajlik rá, hogy egy évvel felemelje a korhatárt a férfi játékosok esetében a jövő nyári, tokiói olimpián. A kereteket eredetileg 23 évnél fiatalabb futballisták alkothatják – három túlkorossal kiegészítve –, ezt módosítanák 24-re, tehát továbbra is az 1997. január 1. után születettek alkotnák a mezőny jelentősebb részét, mivel az ötkarikás játékokat egy esztendővel elhalasztották.

A FIFA elhalaszt két női utánpótlás-világbajnokságot: az U20-as tornára Panamában és Costa Ricában került volna sor augusztusban és szeptemberben, az U17-es vb-re pedig Indiában novemberben.

Az észak- és közép-amerikai labdarúgók szövetsége (CONCACAF) határozatlan időre elhalasztotta a helyi Nemzetek Ligája júniusra tervezett négyes döntőjét. A torna elődöntőjében június 4-én Mexikó Costa Ricával, Honduras pedig az Egyesült Államok válogatottjával találkozott volna, a bronzmérkőzést és finálét három nappal később játszották volna Dallasban és Houstonban.

A Fehérorosz Labdarúgó Szövetség – a Sport és Idegenforgalmi Minisztérium ajánlásai alapján – felfüggesztette az utánpótlás-bajnokságokat. A felnőtt élvonal küzdelmei továbbra is zajlanak, a meccseket nézők előtt rendezik, noha az ország és a szövetség sok kritikát kapott emiatt a közelmúltban.

A Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél (IHF) szóba került az egyiptomi férfi világbajnokság időpontjának módosítása. A tornát január 14-31. között rendeznék, de ez változhat, ha a járvány miatt a helyi szervezők nem tudják időben befejezni a versenyhelyszínek átalakítását, illetve építését. Az IHF szóvivője elmondta, hogy a tokiói olimpia elhalasztása nem érinti a férfi és a női világbajnokságot sem, utóbbira 2021. december 2-19. között kerül sor Spanyolországban.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportolói bizottságába idén nyáron négy új tagot választottak volna – a zimbabwei Kirsty Coventry, a szlovák Danka Barteková, a francia Tony Estanguet, és az ausztrál James Tomkins mandátuma jár le –, de az ötkarikás játékok elhalasztása miatt valószínűleg erre is csak egy év múlva kerül sor.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke a kínai hírügynökségnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az idén márciusról jövő évre halasztott nankingi fedett pályás világbajnokságot nem kell ismét elnapolni. „Remélem, a járványhelyzet a nyár végére véget ér, és akkor nem lesz akadálya az új időpontban megrendezni a versenyt” – jelentette ki a brit sportvezető. A fedett vb-t a tervek szerint 2021. március 19. és 21. között rendezik a kínai városban.

A kijárási tilalom megszegése miatt letartóztatták Aleksandar Prijovic szerb labdarúgót. A válogatott csatár társaival együtt egy belgrádi szálloda halljában italozott délután öt óra után, emiatt az ügyészség felelősségre is vonta. A szerb rendőrség hozzátette, a hotel is büntetésre számíthat, ugyanis a jelzett időpontot követően tilos lett volna étel és italt felszolgálniuk. Korábban a Real Madridban szereplő, ugyancsak támadó Luka Jovic is megszegte a kijárási tilalmat annak ellenére, hogy hatósági karanténba került.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) tervei szerint az őszi válogatott szünetek közül kettőben a szokásos kettő helyett három-három mérkőzést rendeznek majd. A dpa német hírügynökség értesülése szerint erre a koronavírus-járvány miatti halasztások végett lesz szükség, így az együttesek le tudják majd játszani a mostanra tervezett, de elhalasztott Európa-bajnoki pótselejtezőket, illetve a lekötött felkészülési mérkőzéseket is. Előbbiben a magyar válogatott is érdekelt: Marco Rossi csapata előbb Bulgária vendégeként lép pályára, majd győzelme esetén az izlandi-román párharc továbbjutóját fogadja a Puskás Arénában. A többi játéknapon a Nemzetek Ligája csoportkörének találkozóira kerülne sor, ott a magyarok a törökökkel, a szerbekkel és az oroszokkal szerepelnek azonos négyesben.