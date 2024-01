Történelmi siker: ötödik az Eb-n a magyar férfikézilabda-válogatott

A szlovénok sokkal jobban kezdtek, ellenfelükkel szemben alig hibáztak és a meccs elején 5:2-re is elléptek. Magyarország időkérés nélkül rendezte sorait, előbb egyenlített, majd a 13. percben már vezetett is, 8:7. Bartucz László egyre jobban védett, és bár a 21. percben a háromgólos vezetésért támadhatott a válogatott, Bóka lövése, majd két büntető is kimaradt. Több mint tíz percig nem szereztek akciógólt a magyarok, és a szünetben 12:13-as hátrányban voltak.

A második félidő elején percekig állt a játék, mert a zsűriasztalnál újra kellett indítani az időmérő rendszert. Ez után viszont Lékai azonnal gólt lőtt, de sem neki, sem társainak nem ment ezen a napon a büntetőlövés. A hajrához érve úgy tűnt, akár ez is dönthet, hiszen a magyar csapat öt rontott hetesnél járt öt perccel a vége előtt, amikor kettővel vezetett Szlovénia. Volt azonban még egy fordulat a mérkőzésben, hiszen Fazekas gólja után Bóka Bendegúz két büntetőt is értékesített, ezzel pedig átvette a vezetést a magyar válogatott. Az utolsó másfél percben újabb gól már nem született, és a meccset lezáró másodpercekről döntő videózás sem változtatott a végeredményen. A magyar csapat 23:22-re nyert és több rekorddal zárt.

Magyarország első alkalommal nyert négy mérkőzést egy Európa-bajnokságon, először lépett tovább a középdöntőből, és 2008 után először zárt pozitív mérleggel (öt győzelem, három vereség). Ami pedig ennél is beszédesebb, az 1998-as kontinenstornán megszerzett hatodik helyet felülmúlva, ez az ötödik helyezés a magyar válogatott legjobb helyezése Európa-bajnokságon.

Chema Rodríguez azzzal kezdte az M4 Sportnak adott nyilatkozatát, hogy az eddigi győzelmektől eltérően most az egész este az ünneplésről szólhat majd. „A családtagjainkkal is beszélhetünk végre. Nagyon örülök, hiszen ezek a srácok elképesztőek, megérdemlik a sikert. Ez egy teljesen más mérkőzés volt, mint az eddigiek. Nagyon jól védekeztünk, és bár elkövettünk hibákat, a srácok száz százalékot beleadtak ebbe a meccsbe. Sikerült megszereznük ezt a történelmi 5. helyet Magyarország számára. Szeretnék most köszönetet mondani az egész stábomnak, akiket nem szoktunk megemlíteni. Elképesztő munkát végeztek, ők is büszkék lehetnek erre az eredményre – mondta a spanyol szakember, akit arról is kérdeztek, hogyan tekint ezek után a kölni arénára, ahol játékosként nem sikerült megnyernie a sorsdöntő összecsapásokat. – Jó érzés, hogy győzelemmel zárjuk itt az Európa-bajnokságot. Ettől függetlenül megmaradt ugyanaz az érzésem, hiszen két mérkőzést nem tudok itt zsinórban megnyerni. Ha ez sikerült volna, akkor most ott lennénk az elődöntőben, de ennek ellenére nagyon boldog vagyok. Mindig emlékezni fogok erre a mérkőzésre” – válaszolt Chema.

A magyar kapuban Bartucz László tíz védéssel járult hozzá a sikerhez, Bánhidi Bence és Lékai Máté pedig 5-5 góllal zárt. A túloldalon Klemen Ferlin pedig 11 védéssel zárt és őt választották a mérkőzés legjobbjának.