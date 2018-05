Szlovák döntetlen Hollandia ellen

A szlovák labdarúgó-válogatott 1:1-es döntetlent játszott Hollandiával barátságos mérkőzésen Nagyszombatban. Az első félidőben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak.

A meccs előtt némi malőrt okozott, hogy Samo, a válogatott "hivatalos sólyma" kissé megzavarodott a reflektorok alatt, és nem úgy tűnt, hogy volna kedve visszatérni a gazdájához, de a himnuszokig megoldódott a probléma.

Szomorú jelenettel indult a meccs, egyperces néma csenddel emlékeztek a tragikus hirtelenséggel elhunyt Milan Malatinskýre, a szlovák utánpótlás-válogatott edzőjére, a nagyszombati stadion névadójának, Anton Malatinskýnek az unokaöccsére.

A szlovákok jól kezdték a meccset, Hamšík remek beadása után Adam Nemec fejjel talált a hálóba a 8. percben - 1:0. Húsz perc játék után Pekarík beadása után Hamšík fejelt mellé. A 27. percben Kucka bombája a kapufáról jött ki. A hollandok sem kombináltak rosszul, de a szlovákok támadásai lendületesebbek voltak. A vendégek legnagyobb helyzete a 37. percben adódott: Depay bivalyerős és jól helyezett szabadrúgását Dúbravka nagy bravúrral védte. Közvetlenül a szünet előtt még Kuckának volt lehetősége, de nem találta el a kaput.

A második félidő elején a hollandok voltak jobbak, be is szorították a szlovákokat,szép összjáték után Depay lőtt, de Dúbravka ismét védett. A 60. percben kiegyenlítettek a hollandok, Promes jó húsz méterről jobbal a hálóba csavart - 1:1. Később mindkét DAC-játékost, Erik Pačindát és Lubomír Šatkát is pályára küldte az 50. válogatott meccsén a kispadon ülő Ján Kozák. Mindketten helytálltak a nemzeti csapatban. Négy perccel a lefújás előtt Dúbravka még megmentette csapatát a góltól. Már a hosszabbításban majdnem Pačinda került lövőhelyzetbe, de nem érte el a labdát, így végül maradt a döntetlen, ami a játék képe alapján igazságosnak mondható.

Szlovákia-Hollandia 1:1 (1:0)

Góllövők: Nemec (8.), ill. Promes (60.).

Sárga lap: Depay.

Játékvezető: Frankowski (lengyel), 15 432 néző.

SZLOVÁKIA: Dúbravka - Pekarík, Hubočan (72. Šatka), Škriniar, Mazáň - Lobotka - Mak (63. Pačinda), Kucka (62. Sabo), Hamšík (72. Duda), Rusnák (90. Mihalík) - Nemec (63. Ďuriš).

HOLLANDIA: Zoet - Janmaat, De Ligt, De Vrij, Blind (66. Kongolo) - Pröpper (75. Berghuis) - Van De Beek, Strootman (81. De Roon) - Depay, Promes (83. Weghorst), Van Aanholt (75. Elia).