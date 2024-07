Calzona beszólt az őt korábban kritizálóknak

„Ahogy az egész nemzet, én is csalódott vagyok. Nem sikerült. Mégis büszke vagyok a csapatra és az elvégzett munkára. Mindhárom gólomat odaadtam volna azért, hogy itt is továbbjussunk. Persze nagyon szuperek, örülök nekik, de még boldogabb lennék, ha most a szurkolókkal ünnepelnénk, hogy még egy meccsig itt maradhatunk” – nyilatkozta a lefújás után az angolok ellen 3. Eb-gólját szerző Schranz, akinek a berobbanásával sem ifj. Weiss, sem Mak nem hiányzik már a szurkolók többségének.

„Egyáltalán nem lepett meg minket az ellenfél, tudtuk, hogy a szlovák egy jól felkészített csapat. Néhány hosszú labdát nem jól védekeztünk le, és nehezen tudtuk átjátszani a magas letámadásukat. Alaposan meg kellett küzdenünk, de tudtam, hogy egy gól mindent megváltoztathat. Hittem benne, hogy sikerül betalálnunk. Talán egy kicsit későn jött el, de ez nem az az este volt, ami után haza akartam menni. A játékosok ugyanígy érezték és tettek érte” – értékelt szokásosan egy kicsit más szemszögből Southgate.

„Először a szurkolóknak szeretnék köszönetet mondani, akik a helyszínen és otthon is szurkoltak nekünk. Remélem, hogy a nemzet büszke lesz arrra a munkára, amit a szövetségben végzünk. A köszönet jár azoknak is, akik az elmúlt hetekben velünk dolgoztak és a játékosoknak, akik fantasztikusak voltak” – kezdte az Eb-záró sajtótájékoztatót már hétfőn Francesco Calzona, aki újságírói kérdésre beszélt arról, örül annak, hogy korábban őt kritizáló „szakemberek”, akik valamiért sokat szerepelnek a médiában, belátták, hogy jó munkát végez. Voltak akik komolyabb kritikát kaptak az olasztól, mint például Ladislav Borbély, Róbert Vittek, Ján Mucha vagy a Weiss család.

„A csapat tudta, hogy képesek lehettünk volna bejutni a negyeddöntőbe, de láttam a srácokon, hogy így is büszkék voltak a teljesítményükre. Ezekben a hetekben minden úgy ment, ahogy annak kellett, nem volt semmi fennakadás. Én kiemelten büszke vagyok arra, hogy olyan aktívan tudtunk focizni, mint talán korábban még soha – beszélt az olasz szakember. – Az egyik pillanat, ami megmarad bennem, amikor Pekarík az utolsó percekben még támadni próbál az ellenfél tizenhatosánál. Közel 38 évesen még akár gólt is lőhetett volna. Ez is azt mutatja, hogyan kéne egy válogatott játékosnak hozzáállnia a mérkőzésekhez” – igazolta egy sokak által kritizált döntését Calzona, aki szerint Schranz sokkal magasabb szinten van, mint azt az eddigi pályafutása mutatta.