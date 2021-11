Svitko komoly célokkal utazik 13. Dakar-ralijára

13. Dakar-ralijára készül Štefan Svitko. A veterán szlovák versenyző komoly célokkal utazik a viadalra, hiszen szeretne a top 10-ben végezni, sőt, titkon ennél is többre vágyik.

13. Dakar-ralijára készül Štefan Svitko. A veterán szlovák versenyző komoly célokkal utazik a viadalra, hiszen szeretne a top 10-ben végezni, sőt, titkon ennél is többre vágyik.

„Ha az első tízben végzek, az jó lesz, de igazából ennél többre vágyom – mondta szerdai sajtótájékoztatóján Svitko, aki a tavalyi évhez hasonlóan ismét Dubajban kezdi a felkészülést. – Tíz napos edzőtáborozás vár rám decemberben Dubajban, ahol egy helyi versenyen is részt veszek egy kölcsönzött kismotorkerékpárral.”

A szlovák versenyző az arab világban rendezett két Dakar-raliját eddig a 11. és a 8. helyen fejezte be. „A dél-amerikai versenyek technikásabbak voltak, míg Szaúd-Arábiában elsősorban a merészségről szól a verseny. Mindig teljes gázzal kell menni, de nem tudhatja az ember, hogy mi várja a dűne túloldalán. Az idei verseny a tavalyihoz képest biztonságosabb lesz, mivel most délebbre lesznek a szakaszok, ahol több a homok. A tavalyi, északi rész sziklásabb volt, ami miatt több versenyző is sérüléssel végezte.”

Svitko csapatának fő szerelője immár hagyományosan Zlatko Novosád lesz. Új arcként Jakub Kmeťko fizioterapeuta tart a szlovák csapattal.

A 2022-es Dakar-rali január 2-án kezdődik a szaúd-arábiai Ha'ilban, a befutó pedig január 14-én lesz Dzsiddában. A mezőnyre egy pihenőnap vár január 8-án. Az egyes szakaszok hossza és pontos útvonala egyelőre nem ismert, viszont azt már tudni, hogy lesz két „loop stage”, azaz olyan szakasz, ahol a rajt és a cél ugyanott található, valamint egy maratoni kétnapos szakasz, ahol a versenyzők nem számíthatnak a csapataik segítségére.

Svitko lényegében ugyanazzal a KTM modellel vág neki a Dakarnak immár negyedik éve, de természetesen évről évre történnek apróbb változások a motoron. „Az idei vagy 15 kilóval könnyebb, mint a tavalyi, és az az érzésem, hogy könnyebben irányítható” – tette hozzá a szlovákok kiválósága, aki úgy tűnik, 39 évével a motorosok mezőnyének legidősebb tagja lesz.

