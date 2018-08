Sósnak nincsenek elvárásai Hosszú Katinkával szemben

Glasgow | Minimum két arany megszerzésében bízik Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a Glasgow-ban pénteken kezdődő Európa-bajnokságon.

Sós kiemelte, nem cél, hogy a 30 tagú magyar együttes megismételje a két évvel ezelőtti, londoni teljesítményét, a tíz elsőséget, ami a valaha volt legjobb magyar szereplés. Hozzátette: ezeken a kontinensviadalokon derül ki igazán, hol van a helyük Európában, ugyanis az olimpia évében rendezett Eb-kel ellentétben ezek az adott esztendő fő versenyei. A szakvezető hangsúlyozta, kiegyensúlyozott a csapat, a fiatalok egyre erősebbek, s bízik benne, hogy az idősebb versenyzők is „tartják még az állásaikat”.

Hosszú Katinkával kapcsolatban Sós Csaba leszögezte, nincsenek elvárásai a háromszoros olimpiai bajnokkal szemben, neki ugyanis az elmúlt fél év után ez a mostani Európa-bajnokság csak egy kiindulópont, a célja a 2020-as tokiói ötkarikás játékok.

A Helsinkiben július elején rendezett junior Európa-bajnokságon négy aranyérmet nyert Milák Kristóf elmondta, a korosztályos viadalon nem volt olyan jó formában, az érettségi sokat kivett belőle, azonban az azt követő felkészülés után fejben és fizikálisan is ráhangolódott a felnőtt kontinensviadalra. „Akkor lennék a legboldogabb, ha minden számban az egyéni legjobbamat tudnám úszni” – tette hozzá Milák.

Németh Nándor idén nyáron már nem versenyezhetett a juniorok között, éppen ezért a márciusi, debreceni, országos bajnokságot követően már csak az Európa-bajnokságra kellett összpontosítania. Megjegyezte, nagyon jól sikerült a felkészülése, ugyanakkor például 100 méter gyorson három honfitársával is meg kell majd harcolnia. „Reméljük, be tudjuk bizonyítani, hogy a legjobb csapat vagyunk Európában” – mondta a 18 éves versenyző a 4x100 méteres gyorsváltóról, amellyel tavaly a hazai rendezésű világbajnokságon nagy meglepetésre bronzot szerzett, így most társaival a legjobb európai stafétaként állnak rajthoz.

A szlovák színeket tízen fogják képviselni Glasgow-ban, közülük Richard Nagytól várható jobb eredmény.

Érdekesség, hogy az úszó-Eb ezúttal több más eseménnyel együtt egy nagyobb „csomag” részét képezi, a napokban ugyanis tornában, triatlonban, kerékpározásban, golfban és evezésben is a skót városban zajlik a sportági kontinensviadal – az illetékesek szerint így jóval nagyobb médiafigyelmet keltve, mint ha külön tartanák az Eb-ket. (MTI, ot)