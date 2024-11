Radványi higgadtan, Šmehyl feldúltan értékelte a komáromi kupabúcsút

„Kiegyenlített meccs, újra voltak helyzeteink, kisebb lehetőségeink, amiket most már megszokott módon nem tudunk gólra váltani. Utána jött egy megingás a védelemben, amiből gólt kaptunk… Ez is így szokott lenni. A szünetben elmondtuk, hogy csak egy gól a hátrány, el lehet jutni legalább a büntetőkig. Megpróbáltunk aktívan nekimenni a második félidőnek, hogy nyomás alá helyezzük az ellenfelet és legyenek helyzeteink. Úgy gondolom, hogy volt is két-három lehetőségünk, de a befejezések nem sikerültek. A második gólról nem is tudom mit mondjak. Egy lövés, amibe még sarokkal beleérnek a kapu előtt. Tényleg nem találom a szavakat” – értékelt a komáromiak csapatkapitánya Šimon Šmehyl, aki a meccs vége előtt öt perccel a földön maradt egy párharc után. A jobbhátvéd ugyan folytatta a játékot, de láthatóan fájdalmai voltak az eset után, amiről megkérdeztük az ő véleményét is.

„Kaptam egy rúgást. A bíró pedig ezt és az egész meccsen több esetet figyelmen kívül hagyott. Az első félidőben sárgát is kellett volna kapnia az ellenfél játékosainak néhány szabálytalanság után. A játékvezetőknek lehet szemüvegre lenne szükségük, hiszen 15-20 méterre vannak a belépőktől és nem látják. Nem először fordul ez elő, ami szerintem már szomorú” – válaszolta lapunknak a csalódott játékos, aki hozzátette, hogy rendben lesz, nincs komoly baja, de az eredményekről ez nem mondható el.