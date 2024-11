Rózsahegyen ért véget a komáromi kupakaland (FOTÓK)

A második játékrész elején a halovány Špyrkát Bayemi váltotta a Duna-partiaknál. A vendégek aktívabbá váltak, de Chrien remek megindulása után meglőhette volna a második gólt is a Ružomberok. Hladík beadásáról viszont ő és Chobot is lemaradt. A másik kapunál Tamás tekert okosan, de a labda elkerülte a kaput. Az erdélyi szélső nem sokkal később kaput is talált, de abban a lövésében kevés volt az erő, így nem okozott gondot a Ružomberok kapusának. Tamásnak ez volt az utolsó megmozdulása. Helyére a védekező középpályás Nagy Gergő érkezett, így Bayemi lett a balszélső, a 10-es posztjára pedig Németh lépett fel.

A játék jelentős része ugyan azon a térfélen zajlott, mint az első félidőben, de akkor az a hazaiak labdabirtoklását jelezte, míg a fordulás után inkább a KFC próbált irányítani. Domonkos 67 percet kapott, csak úgy, mint Chobot, helyükre Huf és Múdry állt be. Ťapaj kapujánál előbb Ganbold beadása okozott veszélyt, majd Šmehyl centere után Németh lőtt, de a labda a kapus kezében landolt.

A 73. percben eldőlni látszott a továbbjutás. Egy felívelt szabadrúgás után Malý fejelte vissza a labdát, Köstl lőtt, amibe az ötös vonalánál Huf ért bele sarokkal, a labda pedig a kapuban kötött ki, 2:0.

Radványi kihasználta utolsó cseréit, Ganbold és Sylvestr jött le, Pastorek és Tóth Gábor állt be. Utóbbi fejessel kezdett, de a kapus védett. A végjátékban Pillár megúszott egy piros lapot, utolsó emberként a félpályánál buktatta Hufot, de csak sárgát kapott. Ezt követően Szolgai Máté is beállt a hazaiaknál és egy szabadrúgást is kiharcolt, de Chrien csak a sorfalat találta el.

Komárom számára Rózsahegyen véget ért a Slovnaft Cup, Radványiék így már csak a Niké Ligás bennmaradásra figyelhetnek.