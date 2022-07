„Öt teljes értékű kajakosunk van a K4-es egységbe”

Az idei versenyszezon olyannyira atipikus, hogy még a legrutinosabb hazai kajakos, Vlček Erik sem emlékszik hasonló lebonyolítású évre. Május végén rendeztek két világkupa-futamot Račicén és Poznanban, majd egészen mostanáig kellett várni az újabb világversenyre. Augusztus 3-tól 7-ig Kanadában lesz a világbajnokság, ami így időben megelőzi a két héttel későbbi müncheni Európa-bajnokságot.

„Négy-öt napot pihentünk a vk-k után, ekkor lazább edzéseket tartottunk, de teljes leállás nem volt – nyilatkozta lapunknak Likér Péter, mások mellett Vlček Erik és Botek Ádám edzője. – A párosra összpontosítottunk a válogatón, meg is nyertük a srácokkal az 500 métert. De a szövetség elkezdett okoskodni, hogy a négyesbe bele kellene tenni az Ádámot, hogy jók legyenek.”

A világkupákon ugyanis Samuel Baláž, Denis Myšák és Zalka Csaba mellett Milan Dörner ült a hajóban. „A két 7. hely nem a világ legrosszabb eredménye, de nem is az, amit tőlünk elvárnak. Így Ádámot belekényszerítették a négyesbe. Mi csak a válogatóra készültünk, utána pár héttel jöttek a telefonok a változásról. Csak az Európa-bajnokságra szerettünk volna menni, nem volt tervben a vb, ezt már tavaly is mondtuk. Nincs miért pánikba esni, mert csak jövőre lesz az olimpiai kvalifikációs világbajnokság” – folytatta Likér.

Likér Péter (TASR)

Megkeresésünkre Filip Petrla, a szlovák szövetség síkvízi szakágának sportigazgatója elmondta, többször is beszéltek erről a témáról személyesen. „Az év elején a szövetség is egyetértett ezzel az állásponttal. De ahogy jöttek az év közbeni eredmények, a vezetés részéről egyre nagyobb volt a nyomás, hogy próbáljunk ki egy másik négyest is, így aztán Peťo Likér koncepciója – a vb kihagyásával, illetve csak a párosban való szerepléssel – a szövetség részéről felborult. A szövetség azt mondta, hogy a legjobb sportolókat szeretné a négyesben tudni, mint ahogy K2 500-on is. Ezt, akár tetszik, akár nem, el kell fogadniuk a sportolóknak és az edzőknek, mert a szövetség dönt. Megértem, hogy kicsit mérgesek emiatt, mert az év elején még nem erről volt szó, de jelenleg más lett a prioritás” – magyarázta az Új Szónak Petrla.

Ez, a Botek Ádámmal felálló négyes tavaly komoly sikereket ért el, a koppenhágai vb-n és a poznani Eb-n is ezüstérmes lett. A tokiói olimpián harmadik helyen célba érő hajóban azonban Zalka helyett Vlček Erik ült. A hatszoros olimpikon személye pedig újabb dilemma elé állította a sportági szereplőket.

Filip Petrla (TASR)

„Eriket a szövetség nem akarta sem a világbajnoki, sem az 500-as Eb-négyesbe. Egy második, egy negyedik és két győztes páros után, amiket a válogatókon elért Ádámmal, kihagyták a négyesből. Ezt igazságtalannak tartom, szerintem ott lenne a helye a négyesben. A kérdés az, hogy ha jövőre ugyanígy fog menni, és megveri a fiatalokat párosban, akkor a kora miatt miért diszkriminálják? Azt persze nem tudom megígérni, hogy jövőre is ilyen lesz a teljesítménye, de van egy jelen is, a jelenben pedig jól megy, még sincs benne a négyesben. Persze mi nem is akartunk eleve a négyesbe ülni, csak párost menni, de ha már beleerőszakolták Ádámot a K4-be, akkor Eriknek legalább az Eb-n teljes joga lenne ott lenni az egységben” – vélekedik Likér.

A felvetéssel Petrlát is szembesítettük, aki kisebb sóhajjal indított. „Hosszú út vezetett idáig, míg kialakult a mostani összetétel. A legfőbb ok, hogy ez a négyes passzol leginkább a K4-es egység hosszú távú, a párizsi olimpiát szem előtt tartó koncepciójához. Mindegyikük olyan helyen ül a hajóban, amely számára igazán testhez álló. Szerintünk ez a négyes jelenlegi legjobb összetétele. Persze kérdéses, jobb lehetne-e az egység Vlček Erikkel, mert ő az egész szezonban bizonyítja a kiváló teljesítményével, hogy ülhetne a hajóban. Ha valakivel történne valami, Erik kerül a helyére, vagyis továbbra is öt olyan kajakosunk van, aki teljes értékű tagja lehet a K4-esnek. Az Erik nélküli négyes mellett döntöttünk, ezt ítéltük a legjobb választásnak” – válaszolta Petrla.

A várható esélyekről, a halifaxi körülményekről és a szlovákiai küldöttség további, magyar vonatkozású érdekességeiről jövő heti összeállításunkban olvashatnak, amelyben Gelle Péter és Zalka Csaba is megszólal.