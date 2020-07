Október 2-án indul a Tipsport Liga, a DVTK is ott lesz a mezőnyben

Ezzel biztossá vált, hogy a Tipsport Liga 2020/21-es szezonjában 12 csapat fog versenyezni a bajnoki pontokért. A klubok a DVTK sorsa mellett a bajnokság megújult formátumról is szavaztak, és az is véglegesítették, hogy nem lesz kieső a szezon végén.



Csatlakozott a DVTK

„Az alapszakasz október 2-án kezdődik, a szezonnak legkésőbb 2021. május 12-én be kell fejeződnie – tudatta a bajnokságot irányító Pro-Hokej szervezet megbízott elnöke, Imre Valášek – Hosszabb ideig vártunk a miskolciak állásfoglalására az ügyben. A hétfői napon végül megkaptuk tőlük a szerződésajánlatot, amely mindent magába foglal, amiről előzetesen tárgyaltunk velük. Így semmi akadálya annak, hogy a DVTK csatlakozzon a mezőnyhöz.ˮ



Miután a MAC Újbuda visszatért a jégkorong Erste Ligába, a DVTK lesz az egyetlen nem szlovákiai csapat a mezőnyben.



Kisebb változások

A klubok képviselői egyúttal jóváhagyták a múlt héten benyújtott tervezetet a bajnokság formátumával kapcsolatban. Ennek értelmében lesznek bizonyos változások az elmúlt szezonhoz képest.



Az alapszakasz 50 fordulóból áll majd: mindenki mindenkivel négyszer találkozik, ezután 3 négyfős csoportba osztják a csapatokat, itt játsszák le a fennmaradó 6 fordulót. Utóbbi csoportbeosztás a tervek szerint a földrajzi elhelyezkedés alapján történik majd, hogy több regionális derbit láthassanak a szurkolók.



A rájátszásba automatikusan az alapszakasz legjobb hat csapata jut be, a 7–10. helyezettek 3 győztes meccsig tartó párharcokban küzdenek meg a playoff fennmaradó két helyéért. A 11. és 12. helyezettek számára az alapszakasszal véget ér a szezon. Kieső nem lesz, de az I. liga győztese jövőre automatikusan feljut a Tipsport Ligába.



Bajban a Košice

Imre Valášek, aki nem csak a Pro-Hokej szervezet elnöke, hanem az érsekújvári klub sportigazgatója is, kitért a nehéz anyagi helyzetben lévő kassai csapatra is. Kassán az elmúlt napokban gyűjtést szerveztek a klub anyagi megsegítésére.



„Bízunk benne, hogy Kassán ezt a nehéz szituációt is sikerül megoldani. Egy nagy klubról van szó, gazdag történelemmel, amely hagyományosan tagja a bajnokságnak. Biztosak vagyunk benne, hogy a rizikó ellenére el fognak indulni a következő kiírásban.ˮ

