Nem állhat meg az élet a focipályákon

Ladislav Gádoši, a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó-szövetség elnöke a közeljövőre vonatkozó konkrét elképzeléseit vázolta fel megkeresésünkre. „Az egyesületek zöme a kötelező karantén miatt beszüntette az edzéseket is, ami hosszú távon egyértelműen nem kifizetődő. A játékosok nagy része viszont egyéni gyakorlásokkal iparkodik formában maradni. A bajnokságok megszakításáig 72 felnőtt-, illetve korosztályos mérkőzés maradt el, ezeket jó lenne még az idén lejátszani, ám erre kevés az esély. Ebből kifolyólag más opciót kell választanunk” – kezdte fejtegetését az elnök.



Az új kényszermenetrendre természetesen a sporttechnikai testületnek és a végrehajtó bizottságnak is rá kell majd bólintania. Kezdeményezik a klubvezetőkkel való egyeztetést is, a tanácskozásokra valószínűleg fokozatosan kerül sor, még decemberben. „Elképzelésem szerint február 28-án indítjuk útjára a labdát. Öt egymás utáni hétvégén lebonyolítjuk az összes elmaradt meccset, majd a tavaszi szezon fordulói következnek, a 2020/2021-es idény június 27-én fejeződik be. A csapatoknak azt javasoljuk, hogy március végéig saját, illetve a környéken lévő műfüves pályákon játsszák le a találkozókat. Meggyőződésem, hogy a végrehajtó bizottság is egyetért azzal, hogy a pályabérlés kiadásait a szövetség fedezze. Bizakodjunk, hogy a koronavírushelyzet nem húzza keresztül a számításainkat”– mondta Gádoši.



Hasonló helyzet uralkodik a keleti végeken is. „Át kell alakítanunk a versenynaptárt. Az elhalasztott mérkőzéseket februárban és márciusban pótoljuk. A tavaszi idény csak áprilisban kezdődik és június 27-én ér véget, közben két hétközi fordulót is beiktatunk. Az év eleji összecsapásokat minden bizonnyal műfüves pályákon rendezik meg a csapatok, a kiadásokat pedig mi vállaljuk magunkra” – tájékoztatta lapunkat Marcel Eperješi, a Kelet-szlovákiai Labdarúgó-szövetség titkára.

