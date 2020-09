NBA: Nyugati dráma

A Nuggets már az előző, Utah elleni sorozatban is megmutatta, hogy szívós csapat. 3:1-es hátrányból jöttek vissza a Jazz ellen, s ugyanezt megismételték a Clippers ellen is. A Denver így az első olyan csapat, amelyiknek ez egy playoffon belül sikerült.

Pedig a Clippersnek sokkal jobb kerete van: Kawhi Leonard és Paul George párosa már önmagában félelmetesen hangzik. A kétszeres döntős, MVP Leonard tavaly a Torontót vezette el a végső győzelemig, Paul George pedig már közel egy évtizede a liga elitjébe tartozik - kettejük együtt csatlakoztak a Clippershez 2019 nyarán. Mindkét játékos híres fegyelmezett védekezéséről és domináns támadójátékáról, melyek közül utóbbi a Denver elleni sorozat kulcspillanataiban azonban hiányzott.

A Los Angeles annak ellenére sem tudott felülkerekedni a Denveren, hogy a cserepadjukon két olyan játékos is van (Lou Williams és Montreal Harrell), akik elnyerték a 6th man-díjat, azaz a liga leghatékonyabb cseréinek számítanak, illetve szintén az ő játékosuk Patrick Beverley is, aki a bajnokság egyik, ha nem a legfárasztóbb védője.

A Denver sokkal jobban teljesített nyomás alatt: a Nuggets 6:0-ás győzelem/veszteség rátával büszkélkedhet olyan mérkőzéseken, melyeken a kiesés ellen játszanak egy-egy szériában. Ebből a hatból öt meccsen több mint 10 pontos hátrányban is álltak már, mégis tudtak fordítani. Pedig nem áll rendelkezésükre bő keret. Az irányító Jamal Murray és a center Nikola Jokics meccsenként közel 40 percet töltenek a pályán, s nincs is más választásuk, mivel a támadás nélkülük finoman mondva döcög. Murray a csapat legjobbja pontszerzésben és asszisztban egyaránt. Míg a Utah ellen két 50 pontos meccse is volt, a Clippers elleni sorozat első meccsein igencsak küszködött, pontátlaga közel 14-el csökkent. A nehéz pillanatokban vette a terhet a vállára a szerb óriás, Jokics, akit a liga egyik legjobb támadó-centereként tartanak számon, de védelemben sem kell félteni.

A cserepadról a fiatal Michael Porter Jr. lendítette fel a játékot számos alkalommal. A magas erőcsatár több blokkot is bemutatott, illetve fontos pillanatokban dobta a hármasokat.

A Denver ellenfele a Nyugati döntőben a Los Angeles Lakers lesz, amelynek hatványozottan könnyebb volt az útja: a Portlandet és a Houstont is 4:1-re győzték le. A lila-arany Lakerst Lebron James és Anthony Davies vezényli. Bár Lebron karrierje során 9-szer szerepelt az NBA döntőjében, sokan kritizálják a 3-6 győzelem/veszteség mutatót. Azt azonban senki sem kérdőjelezheti meg, hogy a 35 éves James mekkora hatással van csapatára, és milyen számokat produkál. Annak ellenére, hogy már kezd őszülni, majdnem tripla-duplát átlagol (26,6 pont, 10,3 lepattanó, 8,8 assziszt). Mellette Daviesnek is szupersztár számai vannak: 27,6 pont és 10,9 lepattanó. Sikerüket a kiegészítő embereknek is köszönhetik: az egyik veterán, Danny Green elsősorban a védekezéshez járul hozzá, a másik, Rajon Rondo pedig vezényli a támadást, mikor Lebron pihen. A fiatal Kyle Kuzma és Alex Caruso szintén tesznek róla, hogy az energiaszint ne csökkedjen, amíg a sztárok ülnek.

A Cillpers–Nuggets párharc első meccsét szombatra virradóra rendezik.