Mindig tökéletességre törekednek az ötszörös Európa-bajnokok

Sorozatban ötödik Európa-bajnoki címüket nyerték. Ünneplik még, vagy már úgy veszik, hogy kipipálhatnak egy újabb Eb-t?

Gabriella: Nyilván már nem akkora meglepetés, mint amikor először nyertünk, de mindig nagy boldogság, amikor úgy sikerülnek a programjaink, ahogyan szeretnénk. Elsősorban mindig saját magunkkal harcolunk, hogy technikailag és művészileg is tökéletes programokat fussunk. Minden alkalommal, amikor ez sikerül, nagyon büszkék vagyunk, és ez ok az ünneplésre.

Versenyről versenyre elképesztően magas szintű, gyakorlatilag tökéletes programokat mutatnak be. Úgy tűnik, nem tudnak hibázni.

Guillaume: Mindketten perfekcionisták vagyunk, mindig azon jár az agyunk, hogyan lehetnénk még jobbak. Még mindkét programunkon van mit tökéletesíteni, látjuk azokat az apró dolgokat, amelyeken csiszolni szeretnénk a világbajnokságig. De nagyon örülünk, hogy a minszki közönség szerette a programjainkat.

A szokásosnál később kezdték a szezont, mert Guillaume hátsérülése miatt ki kellett hagyniuk a japán Grand Prix-t. Mennyire befolyásolta ez az idényüket?

Gabriella: Ezt a szezont másképp közelítettük meg, mint a korábbiakat. Elsősorban szerettünk volna új erőt gyűjteni az olimpia után. Azt is fontolgattuk, hogy a teljes Grand Prix-szezont kihagyjuk. Aztán ahogy dolgoztunk a programjainkon, úgy döntöttünk, indulunk a GP-ben is, de jött Guillaume sérülése, és nem tudtunk Japánban versenyezni. Ám ez nem igazán változtatott semmin. Az Eb és a vb a prioritás számunkra, a GP-t csak bónusznak tekintettük.

Mennyire volt nehéz újra összeszedniük magukat az olimpia után, ahol egy olyan peches esemény húzta keresztül a terveiket, amilyenre ritkán van példa: a rövidtánc legelején kikapcsolódott Gabriella ruhája, és úgy kellett végigkorcsolyázniuk a programot, hogy bármelyik pillanatban leeshet róla a ruha…

Gabriella: Nem volt egyszerű, mert ilyesmire egyáltalán nem is számítottunk. Végül csak nagyon kis különbséggel veszítettük el az aranyérmet. Balszerencse volt, de továbbra is folytattuk a munkát, és a vb-n csodálatos versenyt futottunk. Ez is segített a továbblépésben. Ebben a sportágban bármi megtörténhet, sérülés, egyéb probléma, ez a ruhamalőr is egy közülük. Pechünk volt, de próbáltuk úgy venni, hogy minden okkal történik.

Azóta egyébként máshogy varratják a ruháikat, hogy biztosan ne kapcsolódhasson ki semmi?

Guillaume: Azóta különösen óvatosak vagyunk.

Az idei kűrjük ismét egy rendkívül légies, lágy darab, ezt a stílust különösen kedvelik. Hogyan választották ki hozzá a zenét?

Gabriella: Már régebb óta ismertük Rachael Yamagata zenéit, és szívesen hallgattuk is őket, de korábban nem éreztük úgy, hogy megérett az idő arra, hogy erre korcsolyázzunk. Tavaly nyáron azonban újra meghallgattuk ezeket a számokat, és úgy gondoltunk, pont ez az az irány, amit követni szeretnénk. Igen, ez is lágy zene, de kicsit blues-os, kicsit folkos, több olyan árnyalata is van, ami új számunkra. Az a kapcsolat is újszerű, amit Guillaume és én megjelenítünk a jégen. Ez egy tiszta szerelmi történet, kevésbé elvont, mint a korábbi kűrjeink. Éppen ezért nagyon érdekes volt dolgozni ezen a programon, és nagyon szeretjük.

Guillaume az idei szezonban koreográfusként is kipróbálta magát, a párosban aranyérmes Vanessa James és Morgan Cipres rövidprogramját koreografálta. Mit tanult ebből a munkából?

Guillaume: Most már a másik oldaláról is látom a folyamatot, és egy program megalkotása mindig nagyon izgalmas. Már ötödik éve Marie-France Dubreuillel készítjük a programjainkat, és ő alakította a munkamódszerünket. Segít benne, hogy megtaláljuk a saját stílusunkat. Nem az történik, hogy ránk parancsol, hogyan kellene mozognunk, hanem csak megmutatja az utat, és hagyja, hogy megtaláljuk a saját mozdulatainkat. Így meg tudjuk alkotni a saját világunkat, nem másvalaki utasításait hajtjuk végre.

A világbajnokságra is fő esélyesként utazhatnak. Izgulnak még egyáltalán a versenyek előtt?

Gabriella: Mindig lesz rajtunk nyomás, bárki is lesz az ellenfelünk, mert mindig saját magunkat kell felülmúlnunk. Akármilyen versenyről is van szó, lehet országos bajnokság vagy vb, mindig tökéletesek akarunk lenni. Soha nem akarunk hibázni, és ez elég komoly nyomás. Viszont imádunk korcsolyázni, és ez az Eb is segíteni fog abban, hogy jobban tudjuk kezelni a vb előtti nyomást.

A francia csapat nagyon sikeres Eb-t zárt, párosban és jégtáncban is francia győzelem született, a férfimezőnyben 4., a nőknél 5. lett a legjobb francia versenyző. Hogyan látják hazájuk korcsolyázásának jövőjét?

Guillaume: Nem is lehetnénk büszkébbek a csapattársainkra. Mindenki nagyon jól teljesített, és óriási a csapat potenciálja a jövőre nézve is. Sok fiatal tehetségünk van, remek a csapatszellem, egymást inspiráljuk, ezáltal pedig az egész csapat sikeres lehet.