Milák Kristóf: Elégedett vagyok a saját teljesítményemmel

Péntek este Szabó Szebasztián 50 méteres gyorsúszásban szerzett negyedik helyezése, majd ugyanebben a számban Senánszky Petra középdöntője melegítette be a magyar közönséget. Utóbbi, az uszonyos úszásban többszörös világ- és Európa-bajnok versenyző a 11. helyen zárt a középdöntőben.

Csalódott boldogság

Ezt követően nem sokkal érkezett a Duna Aréna medenceterébe Milák Kristóf a 100 méteres férfi pillangóúszás döntőjében. Caeleb Dressel visszalépése után a 200-on világcsúccsal nyerő magyar lett a legfőbb esélyes és ennek megfelelően már az első fordulónál az élen állt Milák, majd a második 50 méteren tovább növelte előnyét és roppant magabiztos győzelmet aratott, de elmaradt az általa megdönteni kívánt 49,45-ös világcsúcstól.

A futam után sorban adta az interjúkat az immár háromszoros világbajnok úszó, a mix zóna végén, ahol az írott sajtó munkatársai kérdezhetik, hatalmas tömeg fogadta, így úgy döntöttünk, hogy az eredményhirdetés után állítjuk meg Milákot. Ekkor az aranyéremmel a nyakában érkező sportoló legnagyobb meglepetésére az újságírók közül csak mi vártunk rá. Milák fáradtan azzal állt meg előttünk, hogy van két kérdésünk. Elsőként a több újságban is megjelent mondatára kérdeztünk rá, miszerint illene 49 másodpercen belüli időt úsznia. „Ez egy fals info, én is megtudam, hogy ez jelent meg. Lehet azt mondtam a nagy fáradtságban, de nem így volt. 50 másodperc alatt szerettem volna úszni. Ennyi volt a célom, örültem volna, ha megúszom a legjobbamat és 49-es idővel lettem volna a leginkább elégedett” – válaszolta a még mindig csak 22 éves 50,14-gyel nyerő klasszis, akitől azt is megkérdeztünk maradt-e esetleg benne hiányérzet például azért, hogy nem csaphatott össze Dressellel.

„Nem foglalkozom azzal, hogy mi lett volna ha. Összességében meg vagyok elégedve a világbajnoksággal, meg vagyok elégedve a saját teljesítményemmel is. Örülök, hogy hazai közönség előtt sikerült megrendezni ezt a vb-t ilyen rövid idő alatt” – zárta sietve Milák Kristóf, akitől még egy aláírást is kaptunk ez után, de a vele érkező stábtagoknak már arról beszélt, hogy szeretne egy jó hosszút aludni.

Éremesély az Eb-n

Pénteken a női 200 méteres hátúszás döntőjében két magyar is érdekelt volt. Az európa-bajnoki bronzérmes Burián Katalin a nyolcadik helyen végzett és roppant csalódottan értékelt. A finálé után elmondta, hogy ennél sokkal jobb időre is képesnek tartja magát, de ezt valamiért nem tudjta kihozni magából a versenyeken, így a következő időszakban szeretne minél többet versenyen úszni, hogy akár már a római Európa-bajnokságon közelebb kerüljön a legjobbjához. Ebben a számban a hetedik lett az a Molnár Dóra, aki 16. születésnapját csak szerdán fogja ünnepelni.

„A helyezéssel most elégedettebb vagyok, mint az idővel, de úgy érzem, hogy kiúsztam magamból mindent. Reménykedtem, hogy egy kicsit fogok javítani majd rajta, de így is szép eredményt értem el, aminek nagyon örülök – mondta el a mix zónában Molnár, aki a 4x200-as gyorsváltó tagjaként egy ötödik helyet is szerzett a vb-n. – Nagyon jól sikerült a világbajnokság, remélem, hogy a nyári világversenyek után is ezt mondhatom majd. Nem szoktam kimondani ilyeneket hangosan, de nem lenne rossz dolog a római Európa-bajnokságról éremmel hazatérni” – zárta a fiatal úszó.

Hosszú várakozás(a)

Szombaton a 400 méteres női vegyesúszás előfutamában Hosszú Katinka az ötödik időt úszta, Mihályvári Farkas Viktória viszont a kilencedik helyen éppen lemaradt a fináléról. Este a háromszoros olimpiai bajnok Hosszút ezúttal is kiemelt figyelemmel és hatalmas üdvrivalgással fogadta a Duna Aréna közönsége és bár a magyar klasszis jól úszott, csupán 250 méternél fordult dobogós pozícióban, de az utolsó 150 méteren ezen egyet rontva, a negyedik helyen zárt. Ennek ellenére nem volt csalódott. „Nagyon jó lett volna a bronz és akkor már 97-nél járnék és csak 3 kéne – kezdte a jelenleg pályafutása alatt az olimpiákon, vb-ken és Eb-ken 96 érmet nyerő Hosszú Katinka, akinek nem titkolt célja, hogy elérje a százas határt. – Ennek ellenére nagyon jó volt ez a hét, újra azt tudom mondani, hogy a közönség fantasztikus volt. Tizenkét év után először nem hallgattam zenét a versenyszámom előtt, hanem a szurkolásra figyeltem és abból próbáltam erőt meríteni. Maradt bennem egy kis tüske, de első európaiként végeztem, ami jó jel az augusztusi Európa-bajnokságra” – folytatta a 33 éves úszó, aki ismét kiemelte, nagyon jó érzés, hogy a közönség nem csak az (arany)érmeket értékelte, hanem egy döntős, vagy középdöntős helyezésnél is megünnepelete a magyar versenyzőket.

Ezüst nyílt vízen

Vasárnap kezdetét vette a Lupa-tavon a nyílt vízi úszók versenye, amelyen elsőként a magyar 4x1500-as váltó ugrott vízbe. A Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf négyes remek teljesítményt nyújtva, a kiemelkedőt hajrázó németek mögött, az olaszokat nagy csatában megelőzve a második helyen végzett hat kilométeren. Ez volt a magyar csapat harmadik érme a vizes világbajnokságon, egyben az első, amelyet nem Milák Kristóf jegyzett.