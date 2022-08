Meglepő fehérvári győzelem Kölnben

A hazai csapat esélyeshez méltón kezdte a találkozót, a székesfehérváriak védekezéssel indítottak és a 14. percben gólt is kaptak. Sabanov mellett Dietz remekül lépett ki, majd higgadtan lőtt a vendégek kapujába. Hat perccel később Dárdai Palkó tolta meg szépen a labdát Chabot mellett, aki buktatta a magyar játékost és piros lapot kapott. Bő tíz perccel később Nego remek beadására Zivzivadze a védője mögül kibújva érkezett és a kapuba fejelt. Nem sokat kellett várni a fordításra sem, Dárdai kapott labdát a bal oldalon, majd a tizenhatoson belül egy hatalmas lövéssel lepte meg a kölni kapust, aki nem tudta védeni a rövidre érkező labdát. A szünet után a hazaiak annak ellenére, hogy kevesebben voltak, irányították a játékot és helyzetekig is eljutottak, de Kovács kapus állta a sarat, egy esetben pedig a kapufa is kisegítette egy védés után.

„Nagyon boldogok vagyunk a győzelmet követően és annak is örülök, hogy én lőttem csapatunk második gólját, sikerült jól eltalálnom és a léc alá lőnöm a labdát. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy még csak a párharc felénél vagyunk, ma este még örülünk, holnaptól azonban már a visszavágóra kell készülnünk. Ellenfelünk fizikális, erős csapat, ezt ma is bizonyították, nem véletlenül szerepelnek a német Bundesligában, de így is pariban voltunk velük. Jövő héten hazai pályán is szeretnénk meglepetést okozni“ – idézte a klub honlapja Dárdai Palkót.