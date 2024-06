Meghalt a kosárlabda legendája, akiről az NBA logóját is mintázták

Az 1960-ban olimpiai bajnok West – akiről az NBA-emblémáján szereplő alakot mintázták – helyi idő szerint szerda reggel halt meg Los Angelesben. Játékosként 1960 és 1974 között, edzőként pedig 1976 és 1979 között állt a Los Angeles Lakers alkalmazásában. 1972-ben bajnok volt és az All Star-gála legértékesebb játékosának választották, az 1969-es döntőben – vesztes félként – is MVP volt, ezen kívül 14-szer szerepelt All Star-mérkőzésen. Később dolgozott a Memphis Grizzlies, a Golden State Warriors és a Los Angeles Clippers vezetőségében is. Vezetőként nyolcszoros NBA-bajnok.

A Hírességek Csarnokába NBA-játékosként 1980-ban választották be. A római olimpián aranyérmes csapat tagjait 2010-ben, a siker ötvenedik évfordulóján tüntették ki a Hall of Fame-tagsággal, majd később mint csapatvezető is bekerült a sportági szentélybe.