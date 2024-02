Máté Zsuzsanna még nem gondol Párizsra

A cél, az olimpiai kvóta ezzel megvolt. Ezek után hogy tekintettek az elődöntőre, aztán a döntőre?

Valóban minden az olimpiai kijutásról szólt, így mikor kezünkben volt a kvóta, akkor jött elő bennünk, hogy egy világbajnokságon vagyunk és menjünk tovább az érmekért. Nehéz ilyenkor visszafojtani az érzelmeinket, hiszen akkor este, a negyeddöntő után, túltengett bennünk a boldogság. A szövetségi kapitányok jól kezelték ezt, felkészítettek minket, hogy a pihenés és az öröm után úgy kell lemenni a következő edzésre, hogy a másnapi meccset is meg akarjuk nyerni. Ez így volt az elődöntő és a döntő előtt is.

Végig ott volt a meccskeretben, de a döntőben ön volt az egyik kimaradó, így csak a lelátóról szurkolhattott.

Én akkor azzal tudtam segíteni, hogy kiabáltam, szurkoltam. Illetve a meccs előtti edzésen próbáltam kiszolgálni a csapattársaimat, ha a kapusok kérték, nekik lőttem, ha passzolgatni kellett, akkor azt tettem. Nagyon rossz érzés volt a lelátón ülni, de a végsőkig bíztam benne, hogy meglesz. Ilyen szoros döntőt rég nem játszott senki az Egyesült Államokkal. Lehet persze bosszankodni, de onnan, ahonnan indultunk, vagy ahonnan konkrétan én, hogy a huszonhármas keretben sem voltam ott, ezüstérmet akasztottak a nyakamba, a nyakunkba. Ez nagy dolog.

Sokszor elhangzott, most is említette, mennyire együtt volt a csapat, ezt azonban az előző években is többször elmondták. Mi volt most más?

Szerintem az, hogy mindenki félretette a saját történetét. Senki nem a saját nyavajájával foglalkozott, hanem a csapatéval. Egymásra figyeltünk és nemcsak beszéltünk arról, mennyire fontos a csapategység, hanem ez ki is jött.

Hogy tekint a párizsi olimpiára?

Egyelőre csak az van a fejemben, hogy idén lesz. Próbálok okosan edzeni, hiszen tudom, miben kell fejlődnöm. Előttünk van a magyar bajnokság, ami szintén nagyon fontos. Ahhoz, hogy az olimpiai részvételen gondolkozzak, a mindennapokban úgy kell dolgoznom, hogy ez ne legyen kérdés. Persze mindenki Párizsról beszél, mi is azért készülünk, de addig még sok apró lépést meg kell tenni. Akár az is számíthat, ha csak fél órával előbb megyünk edzésre, vagy ott maradunk még pluszban lőni.

Ha már a bajnokság szóba került: a szezon végén távozik a Ferencváros női csapatától Gerendás György, akivel különösen jó kapcsolatot ápol. Tavaly nem sikerült döntőbe jutni, idén pluszmotivációt jelenthet a búcsú is?

Gyuri bának rengeteget köszönhetek, nemcsak azért, amit most átéltünk együtt, hanem még korábbi időszakokban is támogatott. Az lehet a minimális hála, hogy megnyerjük neki a bajnokságot. De ezt is okosan kell kezelni, hiszen tavaly is sokan úgy gondolták, hogy mi vagyunk a bajnokesélyesek és még döntőbe sem jutottunk. Szerénynek kell lenni, dolgozni az edzéseken, a meccseken megmutatni, mit tudunk, előbb az alapszakaszban, aztán a rájátszásban is.

A Bajnokok Ligájában a továbbjutás már elúszott, de még lesz két meccs, a Mataro elleni ráadásul a Császár-Komjádi Sportuszodában a férfiak Olimpiakosz elleni meccsével közösen kerül megrendezésre.

Ezek segíthetnek nekünk a bajnokságra való felkészülésben is, hiszen magasabb iramú meccs várható például a Mataro ellen. A továbbjutás elúszott, viszont számunkra a mutatott játék sokat számít. A Fradi-szurkolók zseniálisak, úgyhogy biztos fantasztikus lesz a hangulat, mi pedig igyekszünk ezt meghálálni nekik egy jó meccsel.