Magyar-görög: Kovács Rossit dicséri, Sallai szerint ez fordulópont lehet

Budapest | Kovács István Marco Rossit szövetségi kapitányt dicsérte a görögök felett aratott keddi 2-1-es Nemzetek Ligája-sikert követően.

Azt követően, hogy a szövetségi kapitány magára vállalta a finnországi vereséget, most minden dicséret őt és a szakmai stábot illeti, mert egy olyan taktikát talált ki, amellyel a csoport legjobbja ellen tudtunk eredményesek lenni

- nyilatkozta Kovács István, aki előkészítette a győztes találatot Kleinheisler Lászlónak. „Jól reagált a csapat a kudarcra, köszönjük a szurkolóknak a bíztatást, remélem újra egymásra találnak a válogatottal, mert ez a sport valójában értük van, és csak velük együtt lehetünk mi is sikeresek. Egy a zászló egy a csapat” - tette hozzá a Mol Vidi támadója.

Az első gólt szerző Sallai Roland kiemelte, sokat gyakorolták azt a mozgást, amikor a támadók lekészítik a labdát, egy ilyen szituáció végén talált be először a nemzeti csapat színeiben.

Azt gondolom jó úton van a csapat, ez egy fordulópont lehet. Nagyon jó az, amit az új szakmai stáb hozott

- jelentette ki a Freiburg támadója.



A csapatkapitány Szalai Ádám a hozzáállás fontosságát emelte ki: „Egy csapat csak akkor lő ilyen gólokat, ha mindenkinek ilyen a hozzáállása, így védekezik, és a legkisebb szituációból is a legtöbbet akarja kihozni. Nekem is volt olyan a karrierem során, hogy hosszú ideig nem jött be semmi, de mindig szorgalmas voltam. Egy idő után ezt mindig visszakapja az ember a sorstól” - nyilatkozta a Hoffenheim csatára. Hozzátette, magatartásból mindenki előtt le a kalappal, hiszen nem voltak könnyű helyzetben a finnországi vereség után. „Ez egy jó kezdet, amire lehet építkezni” - jegyezte meg.

Lang Ádám elmondta, nagyon fontos volt a győzelem, amivel a gárda versenyben maradt a Nemzetek Ligájában. Hangsúlyozta, a görög válogatott, főként a második félidőben, ugyan fölényben futballozott, de jól zárták le a területeket és nem engedték helyzetbe kerülni riválisukat.

A magyarok 1987 októbere után nyertek újra tétmérkőzésen a görögök ellen. Idén négy vereség és egy döntetlen után első győzelmüket aratták.

A nemzeti csapat két idegenbeli összecsapással folytatja szereplését a Nemzetek Ligájában: október 12-én a görög, három nappal később pedig az észt együttes vendége lesz.