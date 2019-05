Kanada nyerte a tengerentúli derbit, az oroszok a svédeket is legyőzték

Az első harmadban a majdnem telt házas Steel Aréna örömére nagyon magas színvonalú hokit láthattunk, a 20 perc szinte elröppent, a többnyire semleges nézősereg pedig többször is felhördült. Gólt kétszer kiálthattak, rögtön az első kanadai támadáskor és egy szép, kettő az egy elleni akciójuk után. 2:0-ás hátrányban az amerikaiak is rákapcsoltak, de Gaudreau helyzete kimaradt.

A folytatásban is az USA maradt veszélyesebb, Hughes azonban pontatlanul célzott. Lendületüket csak picit törte meg Vatrano kiállítása, aki a büntetőpadról beugorva akár szépíthetett is volna, de Murray kifogott rajta egy az egyben. Egy amerikai, helyzetekkel tarkított előnyt a kanadai Stone kapufája egyensúlyozott ki. Megszülethetett volna így is a harmadik (csodaszép) juharleveles gól, de teniszes röpte nem szabályos a hokiban. Pár másodperccel később viszont McCann lövésével már teljesen szabályosan volt 3:0.

"Júeszéj, do toho", hangzott a nemzetközi buzdítás, de nem igazán használt, Kane-ék már nem tudtak olyan igazán felpörögni. Ennek ellenére vastapssal ért véget a meccs.

Kanada ezzel csoportelső lett, és Svájccal találkozik a negyeddöntőben. Az USA az eddig hengerlő Oroszországgal játszik a legjobb négy közé jutásért. (ot)

Pozsonyban az első harmadot a svédek kezdték aktívan, többször próbálkoztak a lövésekkel. A 8. percben a próbálkozásaikat siker koronázta: Elias Pettersen lőtt a kék vonal környékéről, amibe a 216 centis Landeskog a kapu előtt még beleért - 1:0. Az oroszok csak a harmad második felére pörögtek fel, szintén veszélyes lövésekkel jelezték, hogy lesz még egy-két szavuk a meccshez.

A második harmadban egész pontosan 6 volt. Még egy perc sem telt el, amikor Gusev betörése után Antyinov kezdte meg a gólgyártást. Öt perc elteltével pedig már vezetett a szbornaja. Dadonov gólját ugyan videón ellenőrizték a bírók, ám végül megadták - 2:1.

Aztán villant a két orosz nagyágyú is: Malkin láb között hagyta maga mögött a korongot Ovecskinnek, aki egy gyönyörű csel után lőtt Lundqvist kapujába.

A buli utáni lecsorgó pakkot Kaprizov vágta a svéd kapuba a 35. percben. És ekkor még nem volt vége, bár a bíró elvtárs már ekkor szó szerint seggre ült az oroszok teljesítményétől. Fél percen belül már háttal vezettek Ovecskinék. Előbb Grigorenko, majd az imént aszisztot kiosztó Malkin is gólt szerzett.

Pár érdekesség a második harmadból: a VIP páholyban ott volt az olimpiái a bajnok Anastasia Kuzmina is, aki miután megjelent a "kockán", óriási tapsot kapott, talán a legnagyobbat az egész meccsen. És a nézőtéren felfedeztük Macejko egyik északi rokonát (talán unokatestvérét?) is.

A harmad legvégén kiállítottak Patric Hörnnqvistot, a meccs végéig. Frusztráltságában valami oda nem illőt szólt a játékvezetőnek.

A harmadik harmad első 10 perce szinte eseménytelenül telt, majd az 52. perctől megélénkült a végjáték. Előbb a svéd William Nylander ütötte be az skandinávok második gólját, majd fél perccel később Dimitri Orlov 7:2-re módosította az eredményt. A legvégére teljesen leeresztettek az oroszok, már korcsolyázni is alig korcsolyáztak. Ennek az lett az eredménye, hogy a svéd kapitány, Oliver Ekman-Larsson és John Klingborg is gólt ütött. Így a vége 7:4 lett az oroszoknak. (mgy)