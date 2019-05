Győztes búcsú a dánok ellen

Nagy búcsúja jegyében

Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a szlovákok az A csoport ötödik helyén végeznek, hétfő este ugyanis a dánok nem szereztek pontot Kanada ellen, így már nem előzhettek a tabellán.

Craig Ramsay, a szlovákok szövetségi kapitánya ismét Denis Godlának szavazott bizalmat a kapuban, s továbbra is hat védővel, a sérült Ďaloga–Jaroš-duó nélkül állt ki csapata Dánia ellen. Utóbbiaktól gyors, fizikai erőn alapuló játékot várt a 68 éves szakember.

És persze a nagy generáció utolsó, komoly szinten aktív tagjának, Ladislav Nagynak a nagyszabású búcsúját, nemcsak a válogatottól, hanem az aktív játéktól is. A néhány nap múlva a 40. születésnapját ünneplő támadónak ez volt a 122. mérkőzése címeres mezben. A kassai születésű játékos mezén ezen a mérkőzésen a csapatkapitánynak kijáró C betű is ott virított, Andrej Sekera „visszavedlett” az asszisztensévé. Meglepetésre azonban a csarnok nem remegett bele, amikor Nagy neve elhangzott a bemutatáskor, és a lelátókon is csak két, nagyjából 2x3 méteres „minimolinót” láttunk az arcképével.

Akadozó játék

A mérkőzés a Steel Arénában már megszokott remek hangulatban, folyamatos skandálás által kísérve kezdődött. Játékmegszakítás az első tíz percben alig volt – mint ahogy helyzet vagy említésre méltó esemény sem. (Hacsak az nem, hogy a sajtótribünről csak hosszas rendezői rábeszélés után volt hajlandó valódi helyére átülni két nagyon lelkes, zászlólengető szlovák tiniszurkoló.)

Az első felhördülős lehetőségre a 12. percig kellett várni, amikor Marko Ďaňo lőtt tisztán középtávolról, de nem tudott betalálni, ahogy az eddigi egész vb-n sem… Egy pimasz koronglopás után Libor Hudáček találta magát szembe Dahm kapussal, kettejük párharcát a dán nyerte. A 18. percben egy ritkán látható faultot fújtak be a bírók dán oldalon: kései ütközést (a korongot már irányítása alatt nem tartó vagy nem birtokló játékos gondatlan veszélyeztetése). A szlovákok azonban emberelőnyben is ugyanolyan hebehurgyán játszottak, mint addig, amiben a megkevert támadósorok is szerepet játszhattak, mivel Richard Pánik hiányzott az elsőből.

Demitrára emlékezve

A második harmadban már Godlának is résen kellett lennie, de kollégája, Dahm is fel-felsóhajthatott, amikor a szlovákok utolsó passzaiba hiba csúszott az akciók végén. „Gólt a-ka-runk”, próbálta szuggerálni a drukkerhad, s Tomáš Tatar, majd Dávid Bondra a 26. percben majdnem eleget is tettek a „felkérésnek”. A 31. percben Martin Marinčin lövése csak centikkel kerülte el a kaput.

A mezőnyjáték percei után Michal Krištof került helyzetbe, de egy védőtől szorongattatva nem talált fogást Dahm kapuson. A 37. percben csapattársai addig szórakoztak hátul a koronggal, míg a letámadó szlovákok meg nem szerezték azt, de Daňo a kapufát találta el.

A 38. percben óriási vastaps kezdődött, az egész csarnok egy percig felállva tombolt Pavol Demitra emlékére. A legendás szlovák hokis a nyolc évvel ezelőtti szlovákiai vb-n ugyanígy, a már tét nélküli, utolsó csoportmeccsen búcsúzott el a válogatottól. A 38-as mezszám a kivetítőn is megjelent sötét háttérrel.

Az egyik ünneplés alig ért véget, máris jött az újabb, a harmad utolsó percében Marinčin nem túl acélos lövését Dahm bevédte – 1:0.

Rávezetések döntöttek

Az utolsó húsz percben a szlovákok két buta szabálytalanság után kettős emberelőnnyel ajándékozták meg az ellenfelet, amely 19 másodperc elteltével élt is a lehetőséggel, Mikkel Bödker egyenlített – 1:1. A válasz Marián Studenič szép szólója után érkezhetett volna, Dahm ugyanilyen szépen védett. Fehérváry, Daňo és Sekera sem talált be, egy kivédekezett emberhátrány után Tatar sem közvetlen közelről. Az utolsó két percnek is emberelőnyben vághatott neki Dánia, de nem jutottak helyzethez, a szlovák válogatott készülhetett első hosszabbítására a tornán. A 4 a 4 elleni játékban Sukeľ hagyott ki egy nagy helyzetet, a szlovák fölény nem hozott gólt.

Következtek a rávezetések – Studenič és Bödker kihagyta, Sukeľ és Regin is. Nagy azonban bebombázta a fölső sarokba, Jensen hibázott – 1:0. Tatar és Storm nem lőttek gólt. Krištof azonban igen – 2:0, ezzel a szlovákok 2:1-re nyerték a mérkőzést.