VIDEÓ: el sem kezdődött a meccs, kiesett a ringből a bokszoló

Visser bemelegítésként nekidőlt a kötélnek, ám az egyik támaszkodás után hiba csúszott a gépezetbe – a kötél megadta magát, a bokszoló kizuhant a ringből. A dél-afrikai sportoló nem is tudta elkezdeni a Tian Fick elleni összecsapást, amely így elmaradt - írja a Nemzeti Sport.

Crazy stuff in Cape Town today as SA heavyweight champion Ruann Visser is bizarrely injured before a punch is thrown. pic.twitter.com/jZCIZg2ZV1