Guardiola a pozsonyi BL-meccs után: Ez volt Weiss utolsó mérkőzése

A Manchester City 4:0-ra győzött Pozsonyban a Slovan ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblás mérkőzésén.

Egy papírforma játékkép és kiszámítható végeredmény után kevesen vártak izgalmas fejleményeket a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, de ez történt. Guardiola ugyanis arra a kérdésre, hogy miről beszélgetett ifjabb Weisszel a mérkőzés után, meglepő dolgot válaszolt. „Tudom, hogy ez volt az utolsó mérkőzése. Megkérdezte tőlem, hogy eljöhetne-e egy látogatásra Manchesterbe. Örülnénk, ha a klubunk tagja lenne. Megkérdeztem, hogy mire vágyik, mire azt felelte, edző szeretne lenni” – árulta el a City trénere.

Ezek után izgatottan várták a jelenlévők, mit mond az ügyben az érintett édesapja, idősebb Vladimír Weiss. „Vladko majd maga nyilatkozik az ügyben, nem akarok ebbe belemenni. De a visszavonulására inkább igen a válasz, mint nem” – árulta el az edző. Ez mindenesetre megmagyarázná, hogy ifjabb Weiss a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, valamint a meccsen való lecserélésekor is elérzékenyült. Lapzártánkig a 34 éves játékmester nem adott ki nyilatkozatot. Weisst az elmúlt években, különösen tavaly súlyos sérülések hátráltatták, és már a szezonrajt előtt belengette, hogy ez lesz az utolsó éve. Október elején, az őszi idény felénél visszavonulni viszont még így is elég meglepő...

Magáról a mérkőzésről egyébként a Slovan vezetőedzője elégedetten nyilatkozott.

„Jobban játszottunk, mint a Celtic ellen, de egy osztállyal erősebb volt az ellenfél is. Ez egy más világ. Megérdemelten jutottunk be a BL-be, de itt a világelittel játszunk. Ha Pepnek nem sérülnek meg további játékosai, akkor meg is nyerhetik a sorozatot. A játékosaink egész életükben emlékezni fognak erre a mérkőzésre. Ami minket illet, vár még ránk a Dinamo Zagreb, amely a mi szintünkön van” – összegzett a tréner.