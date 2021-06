Foci-Eb: a szlovákok is harcba szállnak, Hamšík újra a fedélzeten

A Štefan Tarkovič által vezetett csapat a Zenit edzőközpontjában végzi a napi feladatokat. Még a találkozót megelőző edzést is itt tartották, mivel a rendezők kímélni szeretnék a Kresztovszkij Stadion gyepét, ahol tizenegy nap alatt hat meccsre kerül sor. ,,Ez nem okoz gondot. Elégedettek vagyunk a feltételekkel, remekül néz ki a Zenit edzőközpontja. Eddig minden rendben van. Már nagyon várjuk a hétfői napot. Számunkra is elkezdődik a nagy esemény. Bízunk benne, hogy sikerül meglepni a lengyeleket” – mondta az Új Szónak Marek Hamšík, a szlovák nemzeti együttes csapatkapitánya, aki az utóbbi hetekben vádlisérüléssel bajlódott. ,,Jelentősen javult az állapotom. Az utolsó három foglalkozást már a srácokkal végeztem. Nagyon örülök, hogy fitt vagyok, talán kibírom az egész meccset. Már nagyon várjuk, hogy elkezdjük az Eb-t. Hosszú ideje készülünk, teli vagyunk pozitív érzelmekkel. Nem nézhetünk csak Lewandowskira vagy Zielinskire. Rajtuk kívül is remek játékosok alkotják a csapatot. Fontos lesz az első meccs, de nem döntő. Dél-Afrikában vagy Franciaországban sem jött ki az első meccsünk, de továbbjutottunk” – zárta le Marek Hamšík.

A legnehezebb meccs

Nagy valószínűséggel Milan Škriniar partnere a védelem tengelyében Ľubomír Šatka lesz, aki pályafutása legnagyobb meccsén lép pályára Lengyelország ellen, ahol a Lech Poznan csapatában játszik. ,,A lengyelek az összecsapás esélyesei, nagyon nagy a nyomás rajtuk. Sokat várnak Paolo Sousa edzőtől. Úgy gondolják, hogy simán legyőznek minket. Mi mindent megteszünk, hogy ne így legyen” – mondta a volt DAC-játékos, aki nagyon örül, hogy a védelem tengelyében szerepelhet. ,,Ugyan szerepeltem már a széleken is, de az én helyem középen van” – jegyezte meg a 25 éves védő, aki a hétfői meccsen nagyon gyakran fog találkozni Robert Lewandowskival. ,,Nagy kihívás lesz ez nemcsak számomra, hanem a csapat többi tagjának is. Biztos, hogy nem védheti őt csak egy játékos. Kompaktnak kell lennünk” – folytatta. 2017-ben az U21-es Európa-bajnokságon a szlovák csapat a lengyelekkel kezdett és győzött 2:1-re. ,,Akkor szintén a lengyelek voltak az esélyesek, mi azonban megleptük őket. Bízom benne, hogy ismétlődni fog a történelem” – zárta le mosolyogva Ľubomír Šatka. Az akkori szlovák csapatból összesen nyolcan vannak jelenleg Tarkovič mester keretében. A doborgazi Bénes László is, akinek beállításával Tarkovič meglephetné a lengyeleket.

Schranz hiányzik

Štefan Tarkovič szövetségi kapitány szokása szerint nem árulta el a kezdőcsapatot. Azt azonban igen, hogy Ivan Schranz nem léphet pályára. ,,Meglátjuk, hogyan állítjuk össze a kezdőcsapatot. Több lehetőségünk van. Bízom benne, hogy a védelem úgy fog működni, mint a múlt héten az Ausztria elleni gól nélküli találkozón. Azon a meccsen megvoltak a helyzeteink is. Bízom benne, hogy most is jönnek majd, és sikerül gólt, gólokat szereznünk” – kezdte Štefan Tarkovič. A 48 éves mester örül, hogy mindenkinek negatív lett a koronavírustesztje, és a játékosokon látni, hogy már nagyon várják a kezdést. ,,Nagyon erős lengyel csapat lesz az ellenfelünk, amely 15 hellyel magasabban helyezkedik el a FIFA-rangsorban. Lewandowski mellett is szinte mindenki európai topligában játszik. Paolo Sousa az év elején érkezett a csapathoz, nem volt sok ideje és lehetősége megváltoztatni a csapat játékát. Több játékost kipróbált, nagyon gyakran változtatta a csapatfelállást. Remélem, megfelelően kielemeztük az ellenfelünk játékát és sikeresek leszünk.”



A lengyel nemzeti csapat edzőközpontja otthon, Gdanskban van, innen repül az egyes helyszínekre. Tegnap a Kresztovszkij Stadion gyepén szerettek volna edzeni, de az UEFA ezt nem engedélyezte. A lengyel csapatból hiányozni fog a sérült Milik–Piatek kettős. ,,Kemény meccsre számítok. Főleg mentálisan lesz nagyon nehéz. Hátul nem hibázhatunk, elöl pedig meg kell találnunk a kulcsot a szlovák védelem feltöréséhez” – jelentette ki Paolo Sousa, Lengyelország szövetségi kapitánya.

Tízezer néző

A helyi szervek döntése alapján a 68 ezres Kresztovszkij Stadionban csak félház lehet. Valószínű, hogy csak kevesen, kb. tízezren lesznek a lelátón. Tegnap minden lehetséges helyen árulták a belépőjegyeket, melyek átlagban harminc euróba kerülnek.

Duducz Tibor,

Szentpétervár

A várható kezdőcsapatok Lengyelország: Szczesny - Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski - Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz - Jozwiak, Lewandowski. Szlovákia: Dúbravka - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Hromada, Kucka - Haraslín, Hamšík, Mak - Duda. Játékvezető: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (románok)