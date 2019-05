Felsőszeliben indul  a fogathajtó idény

Aki kíváncsi erre a tájainkon is egyre felkapottabb lovassportra, az a versenyen láthat akadályhajtást, vadászhajtást és polgármesteri hajtást is kettes fogatokkal, de várhatóan lesznek a mezőnyben egyes fogatok is.

„Magyarországról tíz fogatot várunk nemzetközi viadalunkra, amelyre nemcsak Dél-Szlovákiából, hanem az ország más pontjairól is érkeznek hajtók – újságolta lapunknak Vankó Imre házigazda, aki maga is térségünk neves versenyzői közé tartozik. – Az évek során már szereztünk kellő rutint szervezésben és versenyzésben is. Jómagam minél jobban akarok szerepelni, bízom abban, hogy kijön, és sikeres leszek. Várjuk a nézőket is, hogy minél jobban megismerjék ezt a sportágat, s ezáltal növeljük népszerűségét.”