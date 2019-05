Elharapódzó rasszizmus árnyékolja a PL-hajrát

Az elmúlt hetekben számtalan rasszista incidens borzolta a kedélyeket Angliában, az elharapódzó gyűlölethullám miatt most már nem telik el úgy játéknap a világ legnagyobb topligáiban, hogy ne vegzálnának a bőrszínük vagy vallásuk miatt játékosokat.

A hónap közepén a West Ham United a Manchester United vendégeként lépett pályára (és szenvedett 2–1-es vereséget), a meccs előtt pedig az Old Traffordra igyekvő drukkerek egy helyi villamoson a városi rivális Tottenhamet gyalázó antiszemita nóták éneklésével múlatták az időt. Az esetet ráadásul felvették és megosztották az interneten, a tettesek ezzel végleg kiírták magukat a WHU életéből.

Röviddel a felvétel megjelenése után a West Ham vezetése nyilatkozatban határolódott el a saját drukkereitől. „Megdöbbentünk, amikor megláttuk a videófelvételt és annak tartalmát. Azonnali lépéseket tettünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk azonosítani az elkövetőket, és amennyiben sikerül, az adataikat átadjuk a rendőrségnek. Őket örökre kitiltjuk a stadionunkból, és soha többet nem utazhatnak el az idegenbeli mérkőzéseinkre. A West Ham United egyértelmű álláspontja, hogy a klubon belül nincsen helye az ilyen viselkedésnek. Nem szeretnénk, ha az ilyen egyéneket a West Hammel azonosítanák, őket nem látjuk szívesen, nincs helyük egy civilizált társadalomban” – írta a klub hivatalos közleményében.

Az incidens két nappal azután történt, hogy egymástól függetlenül Prágában és Londonban is hasonló botrány történt. A csütörtöki, Slavia Praha elleni Európa-liga-mérkőzés előtt a Chelsea szurkolói iszlámellenes nótákkal becsmérelték a Liverpool egyiptomi válogatott támadóját, Mohamed Szalah-t, míg az Arsenal drukkerei a Napoli szenegáli válogatott védőjét, Kalidou Koulibalyt inzultálták.

Szalah esetében ismét az internet árulkodott, a 19 másodperces videófelvételen terroristaként aposztrofálta a támadót a hat drukker (naná, hogy egy prágai kocsmában, nem éppen józan állapotban), akik közül hármat még a meccs előtt lekapcsoltak, és nem engedtek be a stadionba. A másik három tettes meg sem próbált bejutni, a klub pedig jelezte, hogy vizsgálatot indít az ügy miatt, és komoly szankciókat helyezett kilátásba.

„A Chelsea minden diszkriminációt elítél, és amennyiben egyértelmű bizonyíték van arra, hogy bérletes vagy jegytulajdonos ilyet követ el, akkor a lehető legerősebben fellépünk ellene. Az ilyen személyek csak zavarják a Chelsea támogatóinak többségét, akik kivetik őket maguk közül” – írta a londoni klub.

Az FC Liverpool köszönetet mondott a riválisnak az elkötelezettségért, és hogy azonnal léptek a felelősök azonosítása érdekében.

A Chelsea esetében visszatérő jelenségről beszélünk, tavaly is többször okoztak problémát a szurkolói. December elején a Manchester City elleni Premier League-meccsen az ellenfél támadóját, Raheem Sterlinget illeték rasszista szavakkal, ami miatt a klub négy személyt kitiltott a stadionjából.

Ezt követte a Vidi elleni, budapesti Európa-liga-csoportmérkőzés, amelyen a vendégszurkolók antiszemita megnyilvánulása (a városi rivális Tottenhamet gyalázó rigmust énekeltek a Groupama Arenában) miatt az európai szövetség vizsgálatot indított.

„Minden egyén, aki nem tudja felfogni ezt az egyszerű üzenetet, és szégyenbe hozza a klubot antiszemita vagy rasszista szavakkal valamint tettekkel, a lehető legkeményebb szankcióval néz szembe” – nyilatkozta akkor a klub egyik szóvivője. Az UEFA etikai és fegyelmi bizottsága végül – bár súlyos szankciókat is emlegettek – a február 28-i ülésén úgy döntött, ejti az ügyet.

A helyzetet a magyar klub és a sportsajtó is nagyon bután kezelte, a Fradi egy egyszerű bocsánatkéréssel nagyot léphetett volna a békülés felé, ehelyett ellenük folytatott sportszerűtlen kampányról beszélt, míg a Nemzeti Sport a Van Gaal-féle lenézést és arroganciát emlegette. A szakemberben olyan nyomot hagyott mindez, hogy amikor 2012 szeptemberében már a holland válogatott szövetségi kapitányaként visszatért egy budapesti vb-selejtezőre, akkor is felemlegette a huhogást.

Ami az Emiratesben történteket illeti: az Arsenal vizsgálatot indított, miután a Napoli elleni Európa-liga-negyeddöntő első félidejében az egyik hazai szektorból rasszista inzultusok érték a vendégek szenegáli válogatott védőjét, Kalidou Koulibalyt. Az Ágyúsok zéró toleranciát hirdettek, és ígéretet tettek a felelősök megtalálására.

„Teljesen elítéljük a rasszizmust. Elindítottunk egy vizsgálatot a tettes azonosítására. Zéró toleranciát alkalmazunk, aki ennek nem képes megfelelni, nemkívánatos személy a klubnál és eltiltjuk a mérkőzéseinktől. Rendkívül sokszínű a közösségünk, szerencsére az Arsenal-családban ritkán fordulnak elő hasonló események. Arra bátorítjuk a szurkolókat, hogy minden kirívó esetet jelentsenek” – írta pénteki közleményében a londoni klub.

Decemberben a klub egyik játékosát érte inzultus, Pierre-Emerick Aubameyangnak az egyik Tottenham-drukker banánt dobott be a pályára. A tettest azonnal letartóztatták, és négy évre eltiltották a futballmérkőzések látogatásától. „Nagyon csalódott vagyok a Napoli ellen történtek miatt. Fájdalmas dolog feketének lenni, 2019-ben az ilyen esetek nem tesznek jót az angol futballnak” – mondta a gaboni válogatott csatár.

Április 19-én a manchesteri rendőrség őrizetbe vett egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy a Manchester City edzőközpontjában rasszista kijelentéseket tett az együttes válogatott labdarúgójára, Raheem Sterlingre.

„A rasszizmus semmilyen formája nem tolerálható Manchesterben, ilyesminek nincs helye civilizált társadalomban” – nyilatkozta Paul Walker, a rendőrség főfelügyelője. Hozzátette: minden ilyen ügy kivizsgálását rendkívül komolyan veszik.

Az eset a Tottenham Hotspur elleni hazai bajnoki előtt történt. Sterling – aki két góllal vette ki a részét a 4–1-es győzelemből – hétfőn jelentette a történteket a rendőrségen.

Néhány nappal később négy hónap börtönbüntetésre ítélték a rasszista férfit. A 29 éves Karl Andersonnak – aki elnézést kért tettéért – száz font pénzbüntetést is fizetnie kell.

Sterling pár héttel korábban is a támadások céltáblája volt. Gareth Southgate, az angol válogatott szövetségi kapitánya, valamint több játékosa szerint rasszista bekiabálásokat hallottak a Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amelyen Anglia 5–1-re diadalmaskodott.

Southgate a podgoricai találkozó után a Sky Sportsnak azt nyilatkozta, amikor Danny Rose a meccs hajrájában sárga lapot kapott, egyértelműen rasszista bekiabálásokat hallott a lelátóról. A kapitány szerint ezt az UEFA-ellenőröknek is hallania kellett. Southgate jelezte, az angol szövetség jelenti az esetet.

Callum Hudson-Odoi (Chelsea) – aki először volt kezdő a válogatottban – azt mondta, az ötödik angol gól ünneplése közben öngyújtóval dobták meg őket a hazai drukkerek.

A végeredményt beállító Raheem Sterling gólörömével a rasszista nézőknek üzent. „Ez a legjobb módja, hogy elhallgattasd az irigyeket (igen, valójában a rasszistákra gondolok)” – írta a közösségi oldalán a Manchester City sztárja.

A 49-szeres válogatott támadó a meccs után azt nyilatkozta, reméli, súlyosan – például zárt kapus mérkőzéssel – bünteti meg az UEFA a montenegróiakat. Sterling szerint a rasszisták csak így tanulhatnak az esetből. Az UEFA másnap délután bejelentette, hogy fegyelmi vizsgálatot indít a podgoricai mérkőzésen történtek miatt. A vizsgálat elindításáról beszámoló AFP hírügynökség kiemeli, hogy októberben Romániának kellett rasszista megnyilvánulások miatt egy zárt kapus mérkőzést játszani, miután a Szerbia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen a román drukkerek a magyarokat sértő rigmusokat énekeltek a lelátón.

Aggasztó angliai állapotok

Novemberben a Kick It Out nevű, az angol labdarúgás diszkrimináció elleni szervezete azt jelentette, hogy az előző szezonban tizenegy százalékkal emelkedett a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos visszaélések száma. A szervezet 520 panaszt kapott anonim rendszerén keresztül: a statisztika szerint a rasszizmus 22 százalékkal, a homofóbia pedig 9 százalékkal nőtt, és valószínű, hogy a számadatok idén tovább fognak emelkedni. Miután ezek csak a bejelentett esetek, felveti annak a lehetőségét, hogy a helyzet rosszabb, mint amit a Kick It Out adatai sugallnak. A szervezet arra figyelmeztet, ha nem kezelik a problémát és nem találnak sürgősen megoldást, akkor Angliában robbanásszerűen megnő a rasszista esetek száma.