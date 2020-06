Döntésre várnak Likérék

A szlovák szövetség sík vízi szakágának vezetése tegnapi sajtótájékoztatóján bemutatta az újraírt versenyprogramot, amely július 9-én rajtolna. „Pár hete nem is számítottunk rá, hogy augusztusig bármiféle viadalra sor kerülhet, így óvatosan kell kezelni a dátumokat” – jegyezte meg Robert Petriska, a sík vízi szakág elnöke.



Azaz mind a július végi erőfelmérő háziverseny, mind a szeptember közepi vb-kvalifikáció esetében várni kell még a fejleményekre: elsősorban az európai szövetség jövő heti ülésére, amelyen eldől, megszervezik-e a szeptember közepére tervezett világbajnokságot Szegeden, ahol a nem olimpiai számok lennének műsoron.

„A háttér-információk szerint egyre inkább visszakoznak a szervezők, mert nagy hangárokban, sátrakban szoktak csoportosulni a versenyzők, akik teljesen összekeverednek, nem lehet megtartani közöttük a kellő távolságot” – árulta el Likér Péter, a válogatott egyik edzője.



A Komáromban készülő kajakosok vezetője a bizonytalan helyzetben könnyedebb edzéseket vezényelt védenceinek, csak az utóbbi napokban kezdték el a kétfázisú gyakorlásokat, s jövő héten hosszabb idő után Szolnokra készülnek.

„Nekem a megszakított amerikai edzőtábort követő kéthetes karantén után beakadt a derekam, így jól jött ez a kis pihenő. De egyébként jobban szeretem a keményebb rezsimet, megszoktam, hogy máshogy állok akkor a dolgokhoz. De az elmúlt időszaknak is volt értelme, ki lehetett javítani a hibákat” – mondta lapunknak a komáromi Botek Ádám, az olimpiai kvótát kiharcoló négyes stabil tagja.



A hajóban eggyel előtte ülő Zalka Csaba szerint is minden rosszban van valami jó. „Többet lehettem otthon a családommal, a barátnőmmel, többet járhattam sétálni a kutyámmal, ebből a szempontból pozitív volt az időszak. Viszont nagyon vártam az olimpiát, és nagyon közel éreztem magam ahhoz, hogy ott legyek, már csak az utolsó lépések voltak hátra. De aztán beállítottam magam, hogy ez van, ezt kell elfogadni, edzettünk tovább” – nyilatkozta az Új Szónak a somorjai kajakos.

A kemény munkát viszont jóval könnyebb úgy elvégezni, ha adott egy konkrét cél. „Mivel lefújták az olimpiát, visszaesett a motivációm. Örülök, hogy legalább Szlovákiában terveznek versenyeket, nekem is sikerült újra megtalálnom a motivációt” – jegyezte meg Botek. Zalka pedig hozzáfűzte, nem rossz a helyzet velük ebből a szempontból. „Nem vagyunk olyanok, hogy ne lenne kedvünk edzeni. Motiváció van, hiszen egymás között is versenyzünk, mindenki meg akarja mutatni magát, és nyerni akar” – mondta széles mosoly kíséretében a 21 éves kajakos.

Ugyanakkor Filip Petrla sportigazgató hangsúlyozta, az esetleges vb-n és az azzal egy időben rendezendő világkupa-versenyen nem fontosak az eredmények: „Az olimpia a lényeg, minden azt a célt szolgálja, hogy jövő májustól legyünk a legjobbak. Ha lesz Szegeden vb, akkor minél több versenyzőnek és egységnek lehetőséget akarunk adni.”